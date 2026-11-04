La granja VIP 2026: ¿Expulsarán a Julio Camejo? Amenaza con golpear a ‘Mono’ Osuna e insulta a producción VIDEO

La gala del 3 de noviembre en ‘La granja VIP’ dejó momentos inéditos en el reality, como el instante en el que Kunno se rapó en plena transmisión en vivo.

Además de esto, las polémicas por la rivalidad entre los dos equipos del reality continúan muy encendidas, sobre todo por lo que ocurrió durante el duelo de nominación, que puso a Julio Camejo en el ojo del huracán luego de que amenazara con golpear a ‘Mono’ Osuna y le faltara al respeto a un integrante de la producción.

Estas actitudes pusieron bajo la lupa al actor, pues algunos consideran que estaría sobrepasando los límites y rompiendo las reglas de convivencia. ¿Está en riesgo su permanencia en el programa?

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Julio Camejo

¿Por qué Julio Camejo amenazó con golpear a ‘Mono’ Osuna en La granja VIO?

Julio se convirtió en el segundo nominado de la semana tras perder el duelo de nominación frente a ‘Mono’ Osuna, en una competencia en la que se le vio bastante frustrado y molesto, sobre todo por las actitudes provocadoras del futbolista.

Al terminar el juego, cuando los participantes regresaron a la sala, el conductor le preguntó a Julio cómo se sentía tras perder la competencia. El actor respondió con un comentario que encendió las alarmas.

Julio se contuvo al decir lo que le haría al deportista cuando llegara a sentarse en el sillón, pues aseguró que, de hacerlo, “lo expulsan”. El resto de los granjeros interpretó sus palabras como una amenaza de golpes, ya que, recordemos, el contacto físico está sancionado con la expulsión directa del reality.

“Siento que cuando se siente Mono ahí... Pero no, porque si no, me expulsan” Julio Camejo

Aunque no mencionó textualmente que golpearía a ‘Mono’, su comentario, acompañado de su actitud molesta, levantó sospechas entre sus compañeros.

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Julio Camejo quiere golpear a Mono Osuna, no soporto perder #LaGranjaVIP #LaGranjaDuelo https://t.co/HZAMmYO93l — SinFiltroX (@sinfiltr0x) November 4, 2026

¿Cuál fue la falta de respeto de Julio Camejo hacia un miembro de la producción de ‘La granja VIP’?

El enojo hacia ‘Mono’ no fue el único momento polémico de Julio durante el duelo, pues, en medio de la competencia, el actor insultó a un integrante de la producción del programa, por lo que incluso recibió un llamado de atención inmediato.

Durante el juego había un par de jueces encargados de verificar que se cumplieran las reglas y, en un momento, uno de ellos le señaló a Julio una falta que había cometido.

El actor reaccionó molesto y le dijo al integrante de la producción que estaba “ciego”, pues, desde su perspectiva, estaba realizando la prueba correctamente.

“Estoy cruzado... ¿Tú estás ciego, o qué pe*o?” Julio Camejo

De inmediato, Kristal Silva le llamó la atención y le pidió que respetara al equipo de producción. Al terminar el juego, la conductora volvió a tocar el tema y pidió a los participantes que siempre respetaran a los integrantes del staff.

🚨EL DUELO POR LA NOMINACIÓN #LaGranjaDuelo #kristalsilva le llama la atención a #JulioCamejo durante el juego y le pide respeto al juez de la producción https://t.co/K0uz9ccLIB — XtremaXtravagancia™ (@XtremXtravgncia) November 4, 2026

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Julio Camejo vs Mono Osuna / Captura de pantalla

¿Julio Camejo podría ser expulsado de La granja VIP?

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna sanción ni una posible expulsión de Julio Camejo tras lo ocurrido durante el duelo de nominación.

De acuerdo con el reglamento del programa, uno de los motivos de expulsión es cometer una agresión física intencional contra otro de los participantes, situación que, hasta ahora, no ha ocurrido entre Julio y ‘Mono’ Osuna.

En cuanto al insulto dirigido a un integrante de la producción, tampoco se ha anunciado algún castigo para el actor; únicamente recibió un llamado de atención en ese momento.

Por lo tanto, Julio Camejo continúa en la competencia. Hasta ahora, la única participante que ha sido expulsada por una agresión física fue Mónica Escobedo.

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