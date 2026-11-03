Pablo Montero, ¿no está enamorado de Natalia Alcocer? Así respondió a cuestionamientos sobre La granja VIP

No cabe duda que la entrada de Pablo Montero a ‘La granja VIP’ fue una de las más sorprendentes de la temporada, sin embargo, su juego al interior del reality no salió como esperaba, y finalmente se convirtió en el octavo granjero eliminado.

Tras su salida dejó inconclusa su historia de amor con Natalia Alcocer, por lo que naturalmente las panelistas lo cuestionaron sobre sus intenciones con ‘la Vikinga’; ¿está enamorado de ella? Así respondió.

Natalia Alcocer y Pablo Montero / Redes sociales

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¿Cómo se hicieron novios Pablo Montero y Natalia Alcocer?

Por sorprendente que parezca, Natalia Alcocer y Pablo Montero se conocían mucho antes de entrar al reality de TV Azteca, pues según contaron, ambos tuvieron una relación 20 años atrás, cuando la presentadora tenía apenas 19 años de edad.

Al reencontrarse en ‘La granja VIP’, la atracción entre ambos era innegable, pues el cantante se desvivía en atenciones hacía ella, y finalmente durante la sexta gala de nominación, Pablo Montero le pidió a Natalia que fuera su novia enfrente de todos los compañeros y el conductor de la emisión.

Natalia aceptó de inmediato y con una beso en la boca sellaron su compromiso.

¿Natalia Alcocer y Pablo Montero tienen romance en La granja VIP? / Captura de pantalla

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Pablo Montero, ¿está o no enamorado de Natalia Alcocer? Actitudes levantan sospechas

A pesar de que parecía que el noviazgo de ambos iba ‘viento en popa’, todo se derrumbó en la octava semana, pues Pablo Montero se convirtió en el granjero eliminado. Como era de esperarse, Natalia Alcocer se vio muy afectada, y ya afuera las cosas empezaron a tomar un nuevo rumbo cuando se le preguntó a Pablo Montero sobre si estaba enamorado de ella.

Sin titubear, una de las panelistas lanzó la pregunta: “¿Si estabas enamorado de ella?”, y ante su sorpresa, el cantante respondió de la siguiente manera: “Mira, yo salí con ella hace hace tiempo, y ahora que la encontré ya es una mujer, ya tiene sus hijas, la verdad admiro mucho lo que ha hecho con sus hijas, es admirable de una mujer que salga adelante con cuatro niñas y que las tenga bien (…) aparte que le echa muchas ganas, en lo que anduvo trabajando conmigo yo le enseñé muchas cosas en los caballos y ella le echaba ganas a todo y a los juegos también. Ganamos dos juegos juntos y siempre ele echó muchas ganas, entonces espero que Dios la ilumine y que hoy gane”.

Ferka y Linet Puente lo pararon en seco y le dijeron que no respondió a la pregunta de si estaba enamorado de ella, y el cantante nuevamente evadió la respuesta, asegurando que:

“Voy a esperar y nos vamos a ir a Torreón a pasar Navidad y nos vamos a ir a Canadá a esquiar también” Pablo Montero

Pablo dijo de todo menos contestar si está enamorado de Natalia o no. #LaGranjaCapataz #LaGranjaVIP #LaGranja https://t.co/P9wsoWu9Yp — ana ☁️🦋 (@pamind13) November 3, 2026

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Natalia Alcocer y Pablo Montero: Una relación que continuó en ‘La granja VIP’

La negativa de Pablo Montero de responder si está o no enamorado de Natalia Alcocer, nos recuerda que lo ‘rarito’ que pasa en este noviazgo no solo ocurre del lado del cantante, pues hace apenas unos días se acabaron a ‘la Vikinga’ luego de que le mandara un amoroso mensaje a su expareja, a pesar de ya tener algo con Montero.

El mensaje de Natalia Alcocer para Michael Cohn fue bastante romántico, algo que sin duda provocó críticas en su contra: “(...)Es el mejor compañero de vida, el mejor amigo, ¿qué te puedo decir Michael Cohn? Te amo con todo mi corazón, gracias por cuidar a mis cuatro tesoros”, aseguró.

Las actitudes de ambos sin duda han despertado un sinfín de preguntas, mismas que probablemente tengan respuesta hasta que se encuentren de nuevo cara a cara.