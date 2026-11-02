¡Sobrina de Pablo Montero vs. Azalia! La llama “vulgar” y expone a la producción en plena gala de La granja VIP

Muchas cosas ocurrieron durante la más reciente gala de expulsión de ‘La granja VIP 2026’. Uno de los acontecimientos más destacados fue la pelea entre Azalia Ojeda ‘la Negra’ y Ana Sofía, sobrina de Pablo Montero. El conflicto se suscitó a raíz de la nominación y posterior expulsión del cantante. Te contamos qué pasó.

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Sobrina de Pablo Montero confronta a Azalia y pelea con la producción de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Sobrina de Pablo Montero acusa a la producción de ‘La granja VIP 2026’ de presunto fraude

Las acusaciones de presunto fraude contra ‘La granja VIP 2026’ no son algo nuevo. El público, algunos exparticipantes y hasta la propia Romina Marcos han dicho en varias ocasiones que la producción supuestamente favorece a ‘La Resistencia’, equipo liderado por Manelyk González.

No obstante, Ana Sofía fue más allá y durante la gala de eliminación del pasado domingo 1 de nombre afirmó que el reality manipulaba los votos y dijo esperar que, en esta ocasión, sí se “respetara” la decisión del público.

“La tendencia no es positiva. La tendencia es que la gente está muy molesta. No se está haciendo lo que el público dice, la gente está súper sacada de onda porque no se están respetando los votos. De hecho, me sorprende muchísimo que esté aquí esta señora (Azalia ‘la Negra’), que está eliminada, y a ningún otro eliminado se le está dando el lugar a ella porque no están invitando (a otros)”. Sobrina de Pablo Montero

Cuando se anunció que Pablo era el eliminado de la noche, la joven se mostró muy enojada. Admitió haber esperado que la producción “le callara la boca”, pero que al final le dieron la razón. Incluso, al ver a su tío, lo abrazó y le señaló lo feliz que estaba por su salida, ya que “la producción lo estaba haciendo mie…”.

“Yo esperaba que me callaran la boca, pero definitivamente se hizo lo que mejor le convenía a la producción. Vienen programas por delante que hay que mantener. A mí me parece que, para TV Azteca, era nice to have tener a Pablo Montero después de 25 años de trayectoria en otro lugar, pero bueno, al final no podían desarmar al equipo de Mane… el programa se ha vuelto bastante predecible”, puntualizó.

Por supuesto, los conductores no dudaron en defender el proyecto y hasta en decir que no tenían problema en mostrar los resultados de las votaciones.

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Alv Ana Sofía la sobrina de Pablo Montero exponiendo lo que se vive aquí afuera de la granja fraudulenta, hasta le dio palo a Lady Polanco JAJAJAAJJAA 😭😭😭. #LaGranjaGala https://t.co/d7fz3EpHku — HumoryFarandula01 (@HumoryFarandu01) November 2, 2026

Así fue la pelea entre Azalia Ojeda ‘la Negra’ y la sobrina de Pablo Montero en ‘La granja VIP 2026’

La pelea entre Azalia Ojeda ‘la Negra’ y la sobrina de Pablo Montero en ‘La granja VIP 2026’ comenzó cuando esta última cuestionó la presencia de la influencer en la gala de expulsión. Incluso la tachó de “vulgar”.

Fiel a su estilo, la creadora de contenido simplemente le señaló que “su tío ya venía y lo iban a sentar a su lado”. También aseguró que la “verdadera vulgar” era ella. Si bien Ana Sofía le manifestó que la ignoraría, Azalia continuó atacando.

Azalia ‘la Negra’ “Corriente y vulgar tú, mi amor. Dedícate a hablar de tu tío, que es una macetota. Deberías entrar a ayudarle”.

La polémica siguió tras la expulsión de Pablo. Y es que Azalia le recomendó a la joven que dejara de quejarse, ya que se ve muy “ardida” con esa actitud: “Que se vaya, que se lleve a su maceta, que desaparezca con él”, dijo. En respuesta, Ana Sofía simplemente respondió: “Pues, ¿qué podía decir esta señorita?”.

Después de la gala, se filtraron videos en los que se podía ver a Ojeda burlarse de Ana cuando se dio a conocer al expulsado de la noche. En los clips, la influencer se le acerca y hace unas señas con las manos, mientras que la joven simplemente la ignora.

Sobrina de Pablo Montero se reencuentra con su tío / Redes sociales

¿La salida de Pablo Montero de ‘La granja VIP 2026’ realmente fue “fraude”?

En redes sociales, se ha especulado que, presuntamente, Mono Osuna era quien realmente debía haber salido de ‘La granja VIP 2026’ y no Pablo Montero. Esto se debe a las acusaciones de maltrato animal y presunta infidelidad que ha enfrentado el exatleta.

De acuerdo con el programa ‘Vaya Vaya’, el cantante sí era el menos votado de la noche. Aunque destacó que Osuna estaba “solo un poco por encima de él”. Con esto, deja ver que no hubo un fraude, como mucho se ha dicho en las últimas horas.

Pese a esto, las teorías no han cesado. En tanto que Pablo solo se limitó a decir que está muy agradecido por la oportunidad de haber estado en este proyecto. También sostuvo que todo su apoyo iría para Natalia Alcocer, con quien tuvo una especie de romance dentro del show.

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