La granja VIP 2026: Acusan a Mono Osuna de maltrato animal por presuntamente golpear a Tlacoyo, ¿expulsado?

Mario ‘Mono’ Osuna ha sido señalado en redes sociales por presunto maltrato animal, después de que las cámaras lo captaran teniendo conductas con los animales que el público ha interpretado como agresivas.

Ahora, el exfutbolista vuelve a ser objeto de críticas por un caso similar, pues un fragmento del 24/7 deja ver que habría maltratado a ‘Tlacoyo’, el perrito de la granja.

¿Qué fue lo que pasó?

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Mario ‘Mono’ Osuna / Redes sociales

¿Quién es Tlacoyo, el perrito de La granja VIP 2026?

‘Tlacoyo’ es un perrito que fue rescatado de las calles de la CDMX que se convirtió en el granjero número 21 de ‘La granja VIP 2026’. Su llegada se dio en la quinta semana del reality, y sorprendió a los participantes, porque se había anunciado como un nuevo competidor.

El lomito tiene pelaje color café chocolate y los granjeros se encargan de alimentarlo, pasearlo y educarlo. Su nombre fue elegido mediante una votación del público, en la que superó otras opciones como Granjo y Ruffo.

Aunque ‘Tlacoyo’ es un granjero, no puede ser nominado ni eliminado. Además, su historia busca promover la adopción responsable y recordar la importancia de darles una segunda oportunidad a los animales que viven en la calle.

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‘Tlacoyo’ fue el granjero número 21 / Redes sociales

¿Por qué acusan a Mono Osuna de presuntamente golpear a Tlacoyo?

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un video de apenas unos segundos que muestra a ‘la Bebeshita’, mientras de fondo se escucha a ‘Tlacoyo’ chillar y pasar corriendo rápidamente detrás de ella.

Ante lo ocurrido, ‘Bebeshita’ le preguntó directamente a Mono Osuna qué le había hecho al perrito. El exfutbolista respondió que el lomito se había subido a su cama.

Aunque en el video no se observa que el granjero golpee o maltrate a ‘Tlacoyo’, algunos usuarios interpretaron el chillido como una señal de que el animal habría sido agredido. Esto provocó que señalaran a Mono Osuna por presunto maltrato animal y exigieran explicaciones sobre lo ocurrido.

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⚠️MONO LASTIMÓ A TLACOYO PORQUE ESTABA EN SU CAMA⚠️‼️#noalmaltratoanimal #LaGranjaDuelo @lagranjavipmx https://t.co/TZbr7OEHLM — ♡ Mich (Taylor's Version) ♡ (@fanny_nna) October 14, 2026

¿Mono Osuna ya había sido señalado por maltrato animal en La granja VIP?

Hace unas semanas, el exfutbolista ya había sido blanco de críticas por esta misma razón e incluso pedían su expulsión o que fuera sancionado.

En un video en el que aparecen trabajando con los animales de la granja, Mono aparta con el pie a ‘el Diablo’ el borreguito famoso de la granja; por lo que también lo señalaron de agresión contra el animal.

Sin embargo, esas acusaciones no se llevaron a cabo ni se habló al respecto.

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