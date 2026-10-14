¿Romance confirmado en ‘La granja VIP’? Natalia Alcocer habla de ser novia de Pablo Montero: “Soy tu novia” VIDEO

Después de que Natalia Alcocer pareciera haber bateado a Pablo Montero hace unas semanas, los rumores de romance entre ambos en ‘La granja VIP’ 2026 se han reavivado con más intensidad.

Durante los últimos días, las confesiones de sentimientos entre ellos ya se han dado, pero en las últimas horas, Natalia ya habló de ser novia del cantante.

¿Qué fue lo que pasó?

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Natalia Alcocer y Pablo Montero / Redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de romance entre Pablo Montero y Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’ 2026?

Desde que Pablo Montero se integró a la competencia como el granjero número 20, su cercanía con Natalia Alcocer ha sido evidente. En distintos momentos del programa se les ha visto muy juntos, mientras que sus compañeros han notado la complicidad y la preferencia que muestran el uno por el otro durante las competencias y las estrategias del juego.

Los rumores de romance se intensificaron luego de que ambos revelaran que tienen una historia en común desde hace 20 años. Además, ninguno de los dos negó que todavía pudieran existir sentimientos entre ellos.

En los últimos días, Natalia confesó que volvieron a surgir sentimientos por el cantante, aunque aclaró que quería ir despacio. Por su parte, la actriz contó que Pablo le había dicho que se estaba enamorando de ella. Sin embargo, también explicó que ambos tenían miedo de lastimarse y que ya no eran las mismas personas de hace dos décadas.

Las especulaciones sobre un posible romance aumentaron cuando Pablo se convirtió en capataz de la semana. En ese momento, Natalia expresó su deseo de que el público la eligiera para compartir la suite con él y reconoció que, si escogían a otra persona, se sentiría celosa.

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Natalia Alcocer y Pablo Montero / Redes sociales

¿Qué le dijo Natalia Alcocer a Pablo Montero sobre ser su novia?

Natalia Alcocer habló seriamente con Pablo Montero sobre la relación que están teniendo dentro de ‘La granja VIP’ 2026. La conductora le dejó claro que no permitirá que juegue con sus sentimientos si sus intenciones no son serias.

Durante la conversación, Natalia le señaló al cantante algunas actitudes que le han generado dudas y le puso un alto. Le reclamó que no puede estar robándole besos ni haciéndose el “machito” frente a sus compañeros si no existe un compromiso formal entre ellos.

La conductora también le explicó que recibe señales confusas de su parte, pues en algunos momentos se muestra cariñoso con ella, mientras que en otros cambia su manera de tratarla, y recordó la relación que tuvieron hace 20 años.

El cantante le dijo que sí la quería y que su intención era que ella estuviera bien.



“Ya fui tu accesorio hace 20 años y ahora soy una mujer heca y derecha, que le gusta que la traten bien y me den mi lugar. Y si no soy tu novia, no me puedes andar robando besos, mis hijas me están viendo” , reclamó Natalia.

, reclamó Natalia. “No quiero que estés así, quiero que estés bien. Te quiero, en serio” , respondió Pablo.

, respondió Pablo. “Pero me dices eso nada más en secreto, porque te haces el cabr***cito y el machito” , dijo Natalia.

, dijo Natalia. “Para nada, ni lo pienses, yo no soy así. Te equivocas.”, respondió Pablo.

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Quiere ser su novia quede tiesaaaaaa #LaGranjaVIP https://t.co/A9KjvJqpbR — 🌟🅑🅔🅛🅛🅐🌟 (@BellAcolluccii) October 13, 2026

¿Cuál es la historia de amor entre Natalia Alcocer y Pablo Montero antes de ‘La granja VIP’ 2026?

La historia de amor entre Natalia Alcocer y Pablo Montero comenzó hace aproximadamente 20 años, cuando la conductora era muy joven. En el reality, ambos recordaron que tuvieron un noviazgo, aunque su relación no duró demasiado.

De acuerdo con lo que Natalia contó, el cantante se enamoró de ella y lallevaba a sus presentaciones en palenques. Sin embargo, ella decidió no continuar con la relación, pues consideraba que era muy joven y que todavía tenían caminos diferentes.

Natalia ha reconocido que todavía siente algo por el cantante, pero también ha dejado claro que quiere avanzar con cautela, mientras que el cantante le ha dado señales algo confusas para ella; incluso, Pablo Montero explotó durante una gala por un video en el que aparece muy cariñoso con Natalia.

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