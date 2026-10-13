El tío Pepe explota en La granja VIP; pone en su lugar a todos los granjeros tras romper las reglas: “Un relajo”

Parecía que después del triste momento que vivió Fernando Lozada por la eliminación de Pascal Nadaud de ‘La granja VIP’ los ánimos se iban a mantener muy calmados, sin embargo, solo faltó que los granjeros siguieran con su indisciplina para que el tío Pepe les pusiera un alto, ¿qué les dijo?

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Quién es el Tío Pepe en La Granja VIP: el mayoral que enseña a cuidar animales a los famosos / Instagram: @granjadeltiopepe

El tío Pepe lanza advertencia a los granjeros en ‘La granja VIP’, ¿molesto?

Esta mañana los granjeros fueron regañados por el tío Pepe, pues últimamente se han visto muchas indisciplinas de parte de ellos, dejando descuidadas sus labores diarias en ‘La granja VIP’.

Ante este panorama, el granjero experto del reality les mencionó que aunque aunque se trataba de un programa de televisión, debían cumplir con lineamientos de trabajo les gustara o no, hablándoles de manera firme a todos los presentes:

“Si el principio está siendo que cada quien, como dices, se levanta cuando le da la gana, yo creo que no, yo creo que no, esto no es un relajo. No estamos de vacaciones, es un trabajo” Tío Pepe

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Quién es el Tío Pepe en La Granja VIP: el mayoral que enseña a cuidar animales a los famosos / Instagram: @granjadeltiopepe

¿Cómo va a restablecer el orden de ‘La granja VIP’ el tío Pepe?

Visiblemente cansado de las actitudes de los granjeros, el tío Pepe les pidió a todos que empezaran con objetivos sencillos en su día a día, como es levantarse temprano en cuanto el gallo cante:

“Cuando cante el gallo todos levántense aunque tengan sueño. Por principio de orden, por principio de orden (…) porque si las cosas empiezan mal, siguen mal” Tío Pepe

Como era de esperase, Pablo Montero, quien en su vida diaria también tiene cercanía con el tema de las granjas, apoyó en todo a Pepe, asegurando que si seguían las reglas las tareas serían sencillas.

Por su parte, Manelyk González quien es peona esta semana, arremetió contra sus compañeros que no son capaces de seguir los lineamientos de trabajo: “Aquí si alguien queremos romper una regla la rompe (…) si quiero trabajar, trabajo y si no, no, aquí cada quién lo hace así”.

Tras este polémico momento, el tío Pepe solo procedió a darles sus actividades a todos los granjeros. Sin embargo, la polémica sigue. ¿Seguirán rompiendo las reglas?

‼️La Señora de 40 Manelyk🥸y Mono GROSEROS con el Tío Pepe💥 ❌ Mono Osuna para DUELO🗳️❌ Manelyk: "YO TAMBIEN LO QUE ME SALGA DEL CUL0. YO ME LEVANTO CUANDO ME DA LA GANA, ROMPO LAS REGLAS SI ME DA LA GANA, Y ME LEVANTO CUANDO ME DA LA GANA. SI QUIERO TRABAJAR, TRABAJO Y SI NO QUIERO TRABAJAR NO" Mono: "ME LEVANTO TEMPRANO PERO ROMPO LAS REGLAS" Tío Pepe: "Eso de me levanto cuando yo quiera, yo creo que NO eso NO Existe!" Así se habla Tio Pepe a esos GROSEROS!👏🏻😎 #FraudeEnLaGranja #LaGranjaVIPMX #LaGranja #GranjaVIP #GranjaVIPMX #LaGranjaMX #LaGranjaGala — 🍫 (@TeamChocol97103) October 13, 2026

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¿Qué hace el tío Pepe en ‘La granja VIP’?

Aunque su papel no es precisamente como participante, es pieza fundamental del reality, pues se desempeña como el mayoral de ‘La granja VIP’, teniendo bajo su cargo la supervisión de las tareas realizadas por los peones, además de explicarles a los famosos la manera correcta de llevar a cabo los deberes del campo como limpiar, ordeñar, alimentar a los animales y demás.

La polémica fuera del programa también está servida muy lejos de las tareas del reality, pues René Franco se ha pronunciado sobre ‘La granja VIP’, de TV Azteca, asegurando que hay puros muebles, ¿será?