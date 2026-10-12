Kunno acusado de “agredir” a Julio Camejo durante fuerte discusión en La granja VIP 2026, ¿sanción o expulsión?

La tensión dentro de ‘La granja VIP 2026’ ha ido en aumento luego de que Pascal Nadaud se convirtiera en el quinto eliminado. Hace algunas horas, se desató una fuerte pelea entre Niurka Marcos y Mono Osuna, así como entre Kunno y Julio Camejo.

La que más generó polémica fue esta última. Y es que internautas han acusado al creador de contenido de supuestamente “provocar y agredir” a Julio Camejo. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

Te podría interesar: ¿Fernando Lozada abandona La granja VIP? Está devastado por la salida de Pascal: “Se me va a hacer más difícil”

Julio Camejo insultó a Kunno en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó entre Julio Camejo y Kunno en ‘La granja VIP 2026’ hoy, 12 de octubre?

Todo comenzó después de que Kevyn Contreras ‘Bicolor’ se acostó en el sillón de ‘La granja VIP 2026’ tras sus labores como peón. Niurka y Mono Osuna empezaron a discutir justamente por este asunto.

El atleta criticó a ‘Bicolor’ por “quejarse”, señalando que debía cumplir con sus responsabilidades en silencio. Ante esto, la cubana no dudó en defender al comediante. Indicó que Kevyn era una “persona normal” y no tenía el mismo rendimiento físico que un deportista para aguantar largas jornadas de trabajo.

En medio de la discusión, se escuchó a Kunno y Julio Camejo peleando de fondo, al parecer, por el mismo asunto. A diferencia de Marcos y Osuna, el conflicto entre ellos sí escaló a niveles de insultos y hasta hubo riesgo de que llegara a lo físico.

El actor llamó “pocos hue...” al influencer, quien no dudó en “cuadrársele” y confrontarlo por sus palabras. Para evitar que las cosas empeoraran, varios habitantes tuvieron que interceder para tranquilizarlos y separarlos.

Y es que, mientras que Kunno le decía que no tenía problemas en decirle sus “verdades”, Julio simplemente empezó a decir en bucle y con voz aguda: “Pocos hue…poquitos hue…hue...”.

No te pierdas: ¿Kevyn ‘Bicolor’ no les da manutención a sus hijos? Así lo habría revelado en ‘La granja VIP’ 2026

🔥 #Kunno y #JulioCamejo se enfrentan… “Yo puedo contigo, y puedo contigo”… asi grita Kunno a #NiurkaMarcos y Julio 🫢 #GranjaVIP @lagranjavipmx https://t.co/aImBUUp9lb — Zumbito Forever (@lilsalchichita) October 12, 2026

Kunno y su supuesta agresión a Julio Camejo en ‘La granja VIP 2026’

Minutos antes de la fuerte confrontación, Kunno y Julio Camejo estuvieron discutiendo en el comedor de ‘La granja VIP 2026’. El también exparticipante de ‘La Isla’ estaba molesto de que Kunno no seleccionara a Niurka como ‘Mejor peón’ y le diera el título a Mono Osuna.

Con el pasar de los segundos, Camejo acusó al influencer de siempre “hacerse la víctima”. Este último, en su defensa, sostuvo que el actor solo busca “llamar la atención”. Así fue el conflicto:

Julio Camejo : “Eso no significa que Mono (sea el mejor)... falta de huevos. Ay, voy a llorar, me voy de la casa”.

: “Eso no significa que Mono (sea el mejor)... falta de huevos. Ay, voy a llorar, me voy de la casa”. Kunno : “Criticas de Rafa, de Ivonne y Azalia… Eso es lo que te define a ti. Tú tienes falta de personalidad. Tan poca personalidad tienes que, en la primera semana, te tuve que explicar quién era cada quien. Qué era este juego. Todo el tiempo estabas en la suite de: ‘Ay, Kunno, no sé qué hacer, ¿cómo se juega esto?’. Allí está. Tuviste tu capítulo al mejor capataz. Pocos hue....”.

: “Criticas de Rafa, de Ivonne y Azalia… Eso es lo que te define a ti. Tú tienes falta de personalidad. Tan poca personalidad tienes que, en la primera semana, te tuve que explicar quién era cada quien. Qué era este juego. Todo el tiempo estabas en la suite de: ‘Ay, Kunno, no sé qué hacer, ¿cómo se juega esto?’. Allí está. Tuviste tu capítulo al mejor capataz. Pocos hue....”. JC: “Pocos hue...”

“Pocos hue...” K: “Pocos hue... tú, que te peleas con viejas. A ver, ven. Encarame. Aquí me tienes”

“Pocos hue... tú, que te peleas con viejas. A ver, ven. Encarame. Aquí me tienes” JC: “Hue....”

Algo que llamó la atención de los usuarios fue que, cuando lo encaró, Kunno aparentemente habría empujado a Julio, algo que fue considerado como una “agresión”. El influencer también fue acusado de “provocar” al actor para que este “explotara”.

Si bien hay algunos que defienden al creador de contenido y consideran que fue el mismo Camejo quien inició el conflicto, muchos concuerdan en que la producción debería “expulsarlo” o, al menos, sancionarlo.

Muchos creen que Kunno y Julio Camejo pudieron agredirse físicamente / Redes sociales

¿Kunno saldrá de ‘La granja VIP 2026’ por presunta agresión a Julio Camejo?

Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no ha comentado nada sobre una posible sanción para Kunno por su pelea con Julio Camejo. Hasta la gala de este 12 de octubre será cuando se revele si se tomarán acciones por lo ocurrido.

Cabe mencionar que, a lo largo de su estancia, el influencer ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de irse. La última vez fue hace algunas semanas y dijo que se quería ir, pues pensaba que la gente en redes sociales lo estaba “funando” y quería “arreglar las cosas con sus seguidores”.

Al final, Manelyk y Azalia lo convencieron de quedarse, suplicándole que no le diera la “satisfacción” a los “haters” de verlo vencido.

Mira: ‘La granja VIP’ 2026: Pascal Nadaud admite que no le gusta estar en el reality, ¿sabe que se va? “me voy el domingo”