‘La granja VIP’ 2026: Pascal Nadaud admite que no le gusta estar en el reality, ¿sabe que se va? “me voy el domingo”

Pascal Nadaud ha expresado su descontento con varias situaciones que han ocurrido dentro de ‘La granja VIP’ 2026, lo que ha despertado dudas entre el público sobre cuánto tiempo más permanecerá en el reality.

A pesar de ser uno de los participantes más fuertes y estimados por sus compañeros, el atleta se sinceró y expresó qué es lo que piensa de las estrategias de juego que están adoptando sus compañeros; y habló de una posible salida.

¿Será que anticipa que es el próximo eliminado?

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Pascal Nadaud / Redes sociales

¿Pascal Nadaud tiene problemas con otros participantes de ‘La granja VIP’ 2026?

Pascal Nadaud se ha convertido en uno de los participantes más apreciados por sus compañeros de ‘La granja VIP’ 2026, pues ha formado lazos de amistad con varios de los granjeros. Sin embargo, hay un participante con el que la convivencia se ha complicado desde los primeros días: Kevyn ‘Bicolor’.

Desde el inicio de la competencia, el atleta ha tenido diversos roces con el comediante debido a su personalidad y a las diferencias que han surgido con el paso de los días. Pascal le ha reclamado que no cumple con sus responsabilidades como peón y también ha expresado su molestia por las bromas pesadas de Kevyn.

Uno de los enfrentamientos más fuertes ocurrió después de una fiesta en la que el comediante se pasó de copas y provocó varias situaciones incómodas, tanto que Pascal tuvo que intervenir para sacarlo de la recámara.

Posteriormente, en ‘el tribunal’, Pascal acusó a Kevyn de haberle hecho un ‘calzón chino’ y de jalarle los genitales. El deportista manifestó su enojo y pidió que la producción tomara medidas contra Kevyn.

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Pascal vs Kevyn ‘Bicolor’ / Captura de pantalla

Pascal Nadaud dice que no le gusta estar en La granja VIP, ¿pidió su salida?

En una conversación con Natalia Alcocer, quien lo nominó durante la asamblea por el poder del huevo dorado, Pascal Nadaud se sinceró sobre cómo se siente dentro de ‘La granja VIP’ 2026 y reconoció que está triste por algunas de las situaciones que ha observado en la competencia.

El atleta expresó su descontento con las estrategias de juego de sus compañeros y aseguró que no le gusta formar parte de una competencia en la que considera que hay personas que muestran una cara frente a los demás, pero actúan de manera distinta a sus espaldas.

Pascal también criticó que algunos granjeros dejen de lado sus principios y valores con tal de avanzar en el reality, pues considera que recurrir a la traición resulta incongruente con el discurso que han mantenido durante su estancia en el programa.

Por ello, el deportista dejó ver que le cuesta identificarse con ciertas actitudes de sus compañeros y cuestionó que las personalidades y relaciones que ha formado en el reality sean auténticas.

Pascal no pidió explícitamente su salida de la granja, pero sí expresó que no le agrada estar en una competencia que deja al descubierto esos aspectos personales de los demás granjeros.

“Es un juego en el que ni siquiera quiero estar, los veo a todos falsos, dos caras, tienen un hambre de estar aquí, traicionan a sus principios, a su forma de pensar, todos tienen su precio y van a hacer lo que sea necesario para estar aquí (...) Si me voy el domingo, te costé 5 mil varos y creo que valgo más que 5 mil varos” Pascal Nadaud

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👁️ Pascal Nadaud NO quiere estar en La Granja VIP porque todos son falsos y doble cara: “Es un juego en el que ni siquiera quiero estar, los veo a todos falsos, dos caras, tienen un hambre de estar aquí, traicionan a sus principios, a su forma de pensar, todos tienen su precio y van a hacer lo que sea necesario para estar aquí” #LaGranjaSalvación — nacho con O (@NachoConO) October 8, 2026

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana de ‘La granja VIP’ 2026?

La placa de nominados de la quinta semana en ‘La granja VIP’ 2026 quedó así:



Ivonne Montero

Julio Camejo

Pimpinela Escarlata

Pascal Nadaud

Natalia Alcocer

Sin embargo, esta placa puede tener modificaciones con el duelo de salvación, la traición e incluso alguna de las tentaciones en los próximos días.

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