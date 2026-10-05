La granja VIP 2026: Pascal EXPLOTA contra Kevyn por agresión y revela polémico detalle: “Me jalaste los hu***s”

Las polémicas de Kevyn ‘Bicolor’ en ‘La granja VIP’ 2026 parecen no tener fin, especialmente aquellas que han provocado la molestia de Pascal Nadaud, con quien el comediante ha protagonizado varios desencuentros dentro de la competencia.

Un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambos granjeros ocurrió después de la fiesta del viernes, en la que Kevyn habría tomado de más y terminó causando molestias entre sus compañeros.

¿Qué fue lo que pasó entre Pascal y Kevyn durante la fiesta? Te contamos.

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Pascal Nadaud y Kevyn ‘Bicolor’ / Redes sociales

¿Qué pasó entre Pascal y Kevyn Bicolor durante la fiesta de La granja VIP 2026?

Durante la fiesta del viernes en ‘La granja VIP’, Kevyn habría pasado de copas y comenzó a tener un comportamiento que generó molestia e incomodidad entre varios de sus compañeros. La situación llegó al punto de que Pascal Nadaud tuvo que intervenir y sacar a Kevyn a la fuerza de la recámara debido al ruido que estaba haciendo.

Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ y Pascal, no se llevan bien / Redes sociales

De hecho, esta acción también le ha valido críticas a Pascal, pues algunos seguidores lo señalaron por supuestamente haber lastimado físicamente a Kevyn durante el momento en que lo sacó de la habitación.

¿Y esto qué? Esto es agresión, sobre todo si no estás en tus cabales. Pascal debería ser sancionado. #granjavip #lagranjavip https://t.co/AJErZWnMI3 — RealityFreak (@777Reality) October 5, 2026

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Pascal acusa a Kevyn de tocarle los genitales en La granja VIP

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Durante ‘El tribunal’, Pascal reveló un polémico detalle sobre lo ocurrido durante la fiesta y acusó a Kevyn de haberle hecho un “calzón chino”.

El atleta aseguró que la broma habría ido más allá, pues afirmó que Kevyn terminó jalándole los genitales, algo que Pascal consideró una falta de respeto debido a que no se lleva así con él.

Por ello, durante ‘El tribunal’, Pascal confrontó públicamente a Kevyn y exigió que la producción tomara alguna medida en su contra. Incluso reconoció que estaba muy enojado y que llegó a tener ganas de golpearlo, aunque finalmente no lo hizo.

No le incomoda ni poquito lo que hizo, lo á haciendo a propósito todo el tiempo (...) Estando aquí en la fiesta, me hizo calzón chino, yo no juego así con el (...) ¡Me jalaste los hu***s, cab**n! Yo no lo permito (...) Tengo ganas de romperle su ma**e, sí. No lo he hecho, pero lo que hizo no se puede hacer. Hay reglas y ustedes no están haciendo nada tampoco.” Pascal Nadaud

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¿Qué respondió Kevyn Bicolor a las acusaciones de Pascal?

Después de que Pascal y otros granjeros expusieran lo que ocurrió con Kevyn durante las horas posteriores a la fiesta, el comediante no mostró arrepentimiento por lo sucedido y aseguró que no recordaba nada de lo que había pasado. Incluso comentó que sus compañeros le habían contado que había hecho cosas peores de las que se mostraron en los videos.

Además, Kevyn sostuvo que cada persona podía interpretar lo ocurrido de manera diferente y defendió su forma de ser dentro del reality, asegurando que quienes lo conocen saben cómo suele comportarse.

“Yo siempre he sido sincero, no me acuerdo, yo así soy, la gente que me conoce sabe cuál es mi cotorreo.” Kevyn ‘Bicolor’

Por esta misma situación, Niurka también arremetió contra Kevyn por todo lo ocurrido y lo acusó de “Hacerse la víctima”.

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