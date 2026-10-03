Niurka y Kevyn ‘Bicolor’ pelean tras polémica fiesta en ‘La granja VIP 2026’, ¡lo acusa de hacerse la víctima!

La más reciente fiesta en ‘La granja VIP 2026’ dio mucho de qué hablar. Muchos habitantes se molestaron con Kevyn Contreras ‘Bicolor’ por su comportamiento. Y es que el comediante se “puso mala copa”, ocasionando mucho caos durante el festejo.

Entre las que no dudaron en reclamarle se encuentra Niurka, quien hasta lo acusó de “hacerse la víctima”. Esto fue lo que dijo.

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Kevyn Contreras ‘Bicolor’ se emborracha en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué hizo Kevyn Contreras ‘Bicolor’ durante la más reciente fiesta en ‘La granja VIP 2026’?

Como se sabe, los viernes son de fiesta en ‘La granja VIP 2026’. Tras la gala de ‘Traición’, los granjeros tienen la oportunidad de relajarse y convivir en un festejo temático. En esta ocasión, a Kevyn Contreras ‘Bicolor’ se le “subieron las copas” y empezó a comportarse de forma errática.

El conflicto comenzó cuando el comediante dijo que amaba a Ivonne Montero, algo que generó molestia en ‘la Bebeshita’. Recordemos que esta última y ‘Bicolor’ han comenzado una especie de romance que ha pasado por ciertos altibajos. Durante la fiesta, Kevyn también confesó que, si bien la influencer le gustaba, no podría enamorarse en un reality.

Tras varios juegos, las cosas empezaron a subir de nivel. Y es que, al parecer, el regiomontano no dejó dormir a sus compañeros. Cuando todos se disponían a descansar, empezó a gritar y cantar, por lo que Pascal y Niurka tuvieron que intervenir para que se callara.

Aunado a todo esto, se quedó dormido en la sala y no cumplió con las obligaciones que tenía asignadas, lo que aumentó la molestia entre algunos granjeros. Todo esto, junto a los roces que ya había anteriormente por su actitud, hizo que Niurka lo confrontara.

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Kevyn Contreras ‘Bicolor’ llora en La granja VIP / Redes sociales

Así fue la pelea entre Kevyn Contreras ‘Bicolor’ y Niurka Marcos tras la reciente fiesta en ‘La granja VIP 2026’

Si bien en su momento fueron amigos, Niurka Marcos y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ han tenido algunos roces en los últimos días. Y es que la cubana ha expresado que ya no confía tanto en él como antes. Incluso lo ha tachado de “hipócrita”.

Tras el polémico festejo en ‘La granja VIP 2026’, Niurka se acercó al comediante para reclamarle por su comportamiento y decirle que ya estaba cansada de que quisiera ser “el centro de todo”. Esto, luego de que él quisiera justificarse diciendo que el alcohol lo había descontrolado.

“No creas tan pe… a todos los que estamos acá. Como si nunca nos hubiéramos agarrado una borrachera. Ya bájale a tu pe… y no seas dramático. ‘Ay, qué miedo me da cuando me agarró, ay pobrecito de mí, qué inocente soy’. ¿Viste cómo te callaste mientras hablo? Tan pen…”. Niurka

Cuando vio que se retiraba de la habitación, el cómico le comentó a Fernando Lozada que no le había respondido por respeto. También reconoció que no se acordaba de lo que había hecho.

Posteriormente, Marcos habló con algunos de sus compañeros y les platicó que, a su consideración, Kevyn simplemente estaba buscando llamar la atención del público.

¿Quién será el cuarto eliminado de ‘La granja VIP 2026’?

El próximo 4 de octubre, se llevará a cabo la cuarta gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’. Comenzará a las 8:00 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por la plataforma de Disney Plus.

Recordemos que, hasta el momento, los eliminados del show han sido:

Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna

Carlos Trejo

En tanto que los nominados de esta semana son:

Fernando Lozada

Kenny Áviles

Natalia Alcocer

Azalia Ojeda

Manelyk González

Rafa Mercadante

De acuerdo con diversas encuestas en redes sociales, incluyendo la de la página ‘Vaya, vaya’, la próxima eliminada de la temporada sería Natalia Alcocer. No obstante, nada está escrito y solo se sabrá la identidad del cuarto expulsado hasta el domingo.

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