¿Manelyk pide su salida de La granja VIP 2026? Confiesa que odia estar encerrada: “Mi peor castigo”

Manelyk González sigue dando de qué hablar en La granja VIP 2026 tras confesar que fue víctima de abuso; en esta ocasión, la exparticipante de Acapulco Shore sorprendió al asegurar que odia estar encerrada pese a ser una de las favoritas del reality. ¿Pidió su salida? ¡Te contamos los detalles!

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¿Manelyk González se quiere ir de La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Qué dijo Manelyk sobre estar encerrada en La granja VIP 2026?

Luego de que Manelyk se salvara de la eliminación del pasado 27 de septiembre, la influencer se sinceró sobre las labores que desempeña en el reality en plática con Kunno. De acuerdo con la exhabitante de La casa de los famosos, no le gusta la idea de estar encerrada.

“Yo odio estar encerrada aquí adentro. Lo odio, no tienes idea de cómo lo odio, lo detesto”. Manelyk González

Manelyk explicó que prefiere hacer labores con los animalitos que quedarse cuidando o limpiando el lugar en que descansan los granjeros; incluso, señaló que no le importa hacerse cargo de toda una labor con tal de no tener que estar encerrada: “Prefiero hacer los cerdos sola como lo hice hoy, con tal de no estar aquí adentro”, resaltó.

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Manelyk confeso que odia estar encerrada, ¿se va de La granja VIP? / Redes sociales

¿Manelyk González pidió su salida de La granja VIP 2026 por “odiar estar encerrada”?

Kunno, quien recientemente se ‘quebró’ por ser peón por segunda vez, se mostró sorprendido al escuchar las palabras de Manelyk sobre su participación en La granja VIP, pero entendió que se refería a hacer labores dentro de la casa y no en el exterior.

“Ya entendí, en caso de que te tocara limpiar aquí adentro, dices tú”, explicó el influencer, a lo que Manelyk agregó: “Mi peor castigo es que me dejen aquí adentro, me deprimo”.

Por lo tanto, Manelyk González no pidió su salida de La granja VIP , solo explicó que prefería hacer tareas con los animalitos del reality; sin embargo, sus palabras generaron algunas reacciones en redes, pues tras su confesión, se convirtió en peón junto a Ivonne Montero.



“Pajarita, se te cumplió. Ahora peón atada con Ivonne”.

“El que rie al último rie mejor”.

“Esto se va a poner bueno”.

“Tus palabras son órdenes. Ahora estarás afuera en el granero”.

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¿Por qué Manelyk se convirtió en peón de La granja VIP 2026?

Después de que ‘Mono’ Osuna se convirtiera en ‘capataz’ por segunda semana consecutiva en La granja VIP, el reality dio un giro inesperado con la dinámica ‘Polos opuestos, ¡unidos!’. Tras la confesión de Manelyk, la influencer fue atada a Ivonne Montero, lo que la convirtió en peón automáticamente y ahora duerme en el granero.

Por toda una semana, los participantes estarán atados en parejas y tienen compartir sus tareas en todos los sentidos. Al ser peón Montero, Manelyk también se convirtió en peón; al igual que Kunno, quien fue atado a Pimpinela Escarlata.

La dinámica en La granja VIP 2026 ya está generando reacciones, pues mientras algunos celebran que Manelyk esté en el granero tras decir que ‘odia’ estar encerrada, otros lamentan que Julio Camejo haya sido nominado automáticamente al ser pareja de la ‘Bebeshita’. ¿Surgirán nuevas alianzas?

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