La granja VIP 2026: ¿Bebeshita y Julio traicionan a sus aliados? Así quedó la placa de nominados tras La Salvación

Luego del anuncio de que un nuevo granjero podría integrarse a la competencia, La granja VIP 2026 entró en una fase de máxima tensión. Cuando todo apuntaba a que la placa de nominados ya estaba definida, la victoria de Daniela Alexis “La Bebeshita” y Julio Camejo cambió por completo el panorama y abrió la puerta a una traición que podría sacudir las alianzas dentro del reality.

Mientras algunos habitantes todavía tienen una oportunidad de salir de la placa, Manelyk González y Kunno ya no cuentan con esa ventaja y llegarán obligatoriamente al domingo de eliminación. Ahora todas las miradas están puestas en la decisión que tomarán Bebeshita y Julio.

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¿Cómo ganaron Bebeshita y Julio Camejo el poder de La traición en La granja VIP 2026?

La cuarta semana de La granja VIP 2026 dio un giro inesperado cuando Bebeshita y Julio Camejo lograron imponerse en el Juego de Salvación. Gracias a esa victoria, ambos abandonaron automáticamente la placa de nominados y obtuvieron uno de los poderes más importantes de la temporada: modificar la tabla durante la gala de La Traición.

El triunfo no solo les aseguró seguir una semana más en la competencia, también les dio la posibilidad de decidir quién sale de la zona de riesgo y qué nuevos participantes podrían ocupar esos lugares.

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Bebeshita y Julio Camejo



¿Quiénes pueden ser salvados de la placa de nominados de La granja VIP 2026?

Tras la victoria de Bebeshita y Julio Camejo, la lista de nominados quedó integrada por

Manelyk González

Kunno

Natalia Alcocer

Azalia Ojeda

Fernando Lozada

Kenny Avilés.

Sin embargo, no todos tienen las mismas posibilidades de ser rescatados. Los ganadores de La Salvación únicamente podrán elegir entre las parejas conformadas por Fernando Lozada y Kenny Avilés o Natalia Alcocer y Azalia Ojeda.

La decisión luce especialmente complicada porque varios de ellos forman parte de alianzas cercanas dentro del reality. Cualquier movimiento podría interpretarse como una estrategia inteligente o una traición que cambie las lealtades rumbo a la recta decisiva de la competencia.

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¿Por qué Manelyk González y Kunno no pueden ser salvados?

La situación de Manelyk González y Kunno es distinta al resto de los nominados. Ambos quedaron fuera de las opciones de rescate tras lo ocurrido durante la dinámica de “Echar Tierra”. Durante esa actividad, los participantes votaron por parejas completas. Según explicó Kristal Silva, elegir a un concursante también afectaba directamente a su compañero.

El resultado fue contundente. Manelyk y Kunno recibieron la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros, incluidos Kevyn Contreras “Bicolor”, Rafael Mercadante, Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero.

Por esa razón, la dupla quedó fuera del Juego de Salvación y llegará sí o sí a la gala de eliminación del domingo, dependiendo únicamente del respaldo que reciban del público.

¿A qué hora es La Traición de La granja VIP 2026 y qué podría pasar?

La cuarta gala de La Traición se realizará este viernes 2 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Durante la transmisión, Bebeshita y Julio Camejo deberán tomar la decisión más importante de la semana: elegir qué pareja sale de la placa y quiénes ocuparán esos lugares.

La expectativa es enorme porque cualquier movimiento podría generar conflictos dentro de la granja. Si deciden proteger a sus aliados, fortalecerán sus grupos; pero si optan por una estrategia inesperada, podrían provocar una de las traiciones más fuertes de la temporada.

Así quedó la placa de nominados tras la traición de Bebeshita y Julio

Luego de que Bebeshita salvara a Kunno, Julio Camejo terminó dándole la espalda a Rafa Mercadante en una jugada que cambió por completo el rumbo de la nominación. Con los votos heredados de Kunno, así quedó la tabla rumbo a la eliminación:

Manelyk González

Rafa Mercadante (hereda los votos de Kunno)

Natalia Alcocer

Azalia Ojeda

Fernando Lozada

Kenny Avilés