La granja VIP 2026: Ivonne Montero se HARTA de Kevyn ‘Bicolor’ y EXPLOTA contra él por romper las reglas

Kevyn ‘Bicolor’ ha sacado de sus casillas al resto de los participantes de ‘La granja VIP’ 2026. Después de que fuera exhibido por pasarse de copas durante la fiesta del viernes, fue elegido nuevamente para ser peón.

Apenas en su primer día en este puesto, Kevyn ya recibió su primer regaño por parte de Ivonne Montero, quien no pudo ocultar su molestia después de que el comediante rompiera las reglas y afectara el presupuesto semanal.

¿Qué fue lo que hizo Kevyn ‘Bicolor’ y cómo fue el fuerte regaño de Ivonne Montero?

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Kevyn ‘Bicolor’ / Redes Sociales

¿Por qué Ivonne Montero ESTALLÓ contra Kevyn ‘Bicolor’?

En su primer día como peón de la semana, Kevyn decidió prepararse un par de sándwiches utilizando alimentos de la despensa general, la cual no pueden consumir los peones.

Al verlo comiendo como si nada hubiera pasado, Ivonne decidió confrontarlo y le reclamó que no estaba tomando en cuenta que sus acciones afectan al resto de los granjeros, pues al romper las reglas se resta dinero del presupuesto compartido.

La actriz también le recordó que no es la primera vez que Kevyn rompe las reglas y que hace las cosas a su manera sin pensar en las consecuencias para sus compañeros.

“A ti te parece muy gracioso, pero a nosotros no. Aquí no estás solo, estás con otras 16 personas que dependemos de eso (el presupuesto). Son 13 mil pesos menos en un día. Nada más quiero que me digas si te parece justo. Ahorita es una cosa y mañana es otra, porque haces lo que tú quieres siempre” Ivonne Montero

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Ivonne Montero regaño a Kevin Bicolor, lamentablemente todo era broma 😑 #LaGranja https://t.co/OjCGAF2dn2 — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 6, 2026

¿Kevyn ‘Bicolor’ volvió a romper las reglas de peón en ‘La granja VIP’?

De acuerdo con las reglas del reality, los que son peones, durante la semana no pueden tomar ni comer alimentos de la despensa general de los granjeros, y en caso de que lo hagan, se resta dinero del presupuesto semanal.

Kevyn se comió dos sándwiches de pollo, por lo que, teóricamente, sí rompió las reglas y se restó del presupuesto por la sanción.

Sin embargo, después de que Kunno se convirtiera en capataz, habló con Kevyn y le autorizó tomar comida de los granjeros sin importar las multas, con la finalidad de que se alimente bien y rinda en el trabajo de los peones durante la semana.

Por ello, cuando Ivonne comenzó a cuestionarlo por haber comido los sándwiches, Kevyn le explicó que tenía el permiso del capataz. Aunque la actriz continuó con el supuesto reclamo, finalmente dejó claro que todo se trataba de una broma.

Al terminar, Ivonne soltó una carcajada, abrazó a Kevyn y le dijo que estaba jugando, por lo que el momento terminó entre risas y sin una verdadera confrontación entre ambos.

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Ivonne Montero y Kevyn ‘Bicolor’ / Captura de pantalla

¿Por qué los granjeros están a disgusto con Kevyn ‘Bicolor’?

Kevyn Contreras ‘Bicolor’ se ha convertido en uno de los personajes más controversiales de ‘La granja VIP’ 2026, pues ha provocado el disgusto de varios granjeros a lo largo de la competencia debido a sus bromas pesadas, chistes y comportamientos que sus compañeros han tomado como una falta de seriedad.

Primero, fue señalado por no cumplir con sus tareas como peón y por estar más interesado en generar contenido con sus bromas que en hacerse cargo de sus responsabilidades. Esto provocó el enojo de Pascal, ‘Mono’ Osuna y otros granjeros, quienes comenzaron a cuestionar su actitud dentro del reality.

Recientemente, durante una de las fiestas, el comediante volvió a estar en el centro de la polémica después de pasarse de copas y tomar varios comportamientos que incomodaron a sus compañeros. Incluso Niurka lo regañó por su actitud, mientras que Pascal reconoció que estaba muy molesto con él.

La situación llegó a tal punto que Pascal aseguró tener ganas de golpearlo, principalmente por lo que habría ocurrido durante la fiesta, cuando acusó a Kevyn de hacerle un ‘calzón chino’ y de haberle jalado los genitales.

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