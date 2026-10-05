¿Participante de ‘La granja VIP 2026’ sale del clóset? Admite que ha “experimentado” con hombres: “Me ayudó”

‘La granja VIP 2026’ no solo ha sido testigo de peleas y romances, sino también de confesiones muy impactantes. Hace poco, Pascal Nadaud, quien ha estado en controversia por su supuesto odio hacia Kevyn Contreras ‘Bicolor’, confesó sin tapujos sobre la época en la que dudó sobre su sexualidad. Te contamos lo que dijo.

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Pascal Nadaud habla de su sexualidad en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Pascal Nadaud, participante de ‘La granja VIP 2026’, relata su experiencia con hombres

En una plática sincera con Manelyk y Kunno en ‘La granja VIP 2026’, Pascal Nadaud contó que, en su momento, creyó que era gay. Según su testimonio, en alguna época de su vida no sentía tanta atracción por las mujeres, además de que sus compañeros de deporte pensaban que era homosexual por ciertas acciones que realizaba.

Todo esto hizo que, en algún punto, decidiera “experimentar con hombres” y así salir de la duda sobre su sexualidad.

“Hubo un momento en el que pensé que era gay. Experimenté. Todos creían que era gay porque llegaban morritas y me decían: ‘Oye, ¿qué onda?’ y yo de que: ‘No, gracias’... Yo saludo de beso a mis amigos… Un día dije: ‘Todo mundo dice que soy gay, chance sí soy gay’. Estaba de viaje en Europa y voy a intentar. A ver si veo a alguien que vea que está guapo y le doy un beso. Vi un wey con barba, guapillo. Me acerqué y me dio un beso”. Pascal Nadaud

Si bien después lo intentó con otra persona, admitió que ambas experiencias le reafirmaron que realmente le gustaban las mujeres. También reconoció que todo esto lo ayudó a sentirse más seguro de su personalidad.

“(Me dije): ‘No, cab…, no te gustan los hombres, te gustan las mujeres’. (Tenía) 19 años. Después de ahí dije: ‘Nada más soy un güey como muy normal para mí’. De hecho, se me hacen raros los que son muy machos, siento que ellos son los verdaderos (gays). Después de eso, comencé a ligar más. Como que me ayudó a estar con mujeres”, sentenció.

Pese a que Nadaud dejó claro que es heterosexual, su confesión causó mucha controversia. Muchos sostienen que realmente es gay, pero que no quiere decirlo por “miedo”. Incluso algunos aseguran que siente atracción por Kevyn Contreras y por ello lo trata tan mal.

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👁️ Pascal Nadaud confesó que experimentó con un hombre a los 19 porque pensó que era g4y: “Hubo un momento en el que pensé que era g4y, en el comité olímpico todos creían que yo era g4y, me llegaban morrillas y yo decía: no gracias. Un día dije «Es que todos me dicen que soy g4y», chance soy g4y” #LaGranja — nacho con O (@NachoConO) October 5, 2026

¿Quién es la novia de Pascal Nadaud, participante de ‘La granja VIP 2026’?

En su momento, Pascal Nadaud, participante de ‘La granja VIP 2026’, le contó a Fernando Lozada que actualmente está en una relación con una chica francesa llamada Claire Etrillard. Ella es atleta y profesional en marketing que ha trabajado con diversas marcas.

Según relató, se conocieron en el gimnasio por un conocido en común. Llevan dos años juntos. A través de redes sociales, han compartido momentos juntos.

Pascal Nadaud es un atleta y capitán de la selección mexicana de rugby. Actualmente tiene 36 años y se le ha visto en realities como Exatlón y Habilidad física 100: México.

Ella es la novia de Pascal Nadaud / Redes sociales

¿Por qué acusan a Pascal Nadaud de “tratar mal” a Kevyn Contreras ‘Bicolor’?

Desde la primera semana, Pascal Nadaud ha sido señalado por presuntamente tratar mal a Kevyn Contreras ‘Bicolor’ en ‘La granja VIP 2026’. Y es que, al inicio del show, el deportista le reclamó por no cumplir con sus obligaciones de peón y hacer “chistes tontos”.

Aunado a esto, Pascal les ha admitido a sus compañeros que le gustaría golpear al comediante, pues le resulta molesta su presencia. Por si esto fuera poco, durante la más reciente fiesta en el reality, Nadaud sacó a Kevyn del cuarto, ya que no dejaba dormir a sus compañeros.

El atleta aseguró que el regiomontano lo había “lastimado”. No han tenido más enfrentamientos en los últimos días, pero algunos fans creen que Contreras podría estar “en peligro”.

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