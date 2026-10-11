‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el quinto eliminado del reality HOY, 11 de octubre?

La quinta semana de La granja VIP 2026 llegó a su punto más tenso. Con varios concursantes queridos en riesgo, las encuestas ya comienzan a perfilar quién podría convertirse en el próximo eliminado del reality. ¿Se va un favorito?

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Redes sociales, Canva

¿Quiénes son los cinco nominados de La granja VIP 2026 hoy, 11 de octubre?

La granja VIP 2026 llega a su quinta gala de eliminación con cinco participantes en riesgo. Después de las nominaciones, el Duelo de Salvación y los movimientos de la semana, la competencia se puso cada vez más complicada para los granjeros.

Los nominados de La granja VIP 2026 son:



Kevyn ‘el Bicolor’ Contreras

Pimpinela Escarlata

Julio Camejo

Natalia Alcocer

Pascal Nadaud.



Durante la semana, Ivonne Montero consiguió librarse de la nominación tras ganar el Duelo de Salvación del jueves 8 de octubre. Ahora, la atención está puesta en los famosos que siguen en peligro de abandonar la granja.

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¿Quién podría ser eliminado de La granja VIP 2026, según las encuestas?

Las encuestas no oficiales realizadas en redes sociales ya muestran una tendencia que ha comenzado a preocupar a algunos seguidores del reality. Uno de los sondeos más comentados es el realizado por Vaya Vaya, donde los usuarios respondieron a la pregunta: "¿A quién quieres salvar de La granja VIP 2026?”.

Según los resultados publicados hasta este fin de semana:



Pimpinela Escarlata: 21%

Pascal Nadaud: 20%

Kevyn “Bicolor” Contreras: 20%

Rafael Mercadante: 18%

Julio Camejo: 13%

Mónica Escobedo: 8%

De mantenerse esta tendencia, Mónica sería la participante con mayores probabilidades de abandonar la competencia durante la gala de este domingo. Sin embargo, es importante recordar que estas cifras corresponden únicamente a encuestas realizadas en redes sociales y no reflejan necesariamente los resultados oficiales de la votación de TV Azteca.

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¿Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP 2026 este 11 de octubre?

Comienza la gala de eliminación con la salvación de Rafael Mercadante gracias al voto del público.

Esta semana, los participantes enfrentaron un reto de baile en parejas para intentar conquistar a la audiencia. Las duplas estuvieron conformadas por:



Karime Pindter y Rafael Mercadante

Ivonne Montero y Pablo Montero

Natalia Alcocer y Kevyn “Bicolor”

Fernando Lozada y Pimpinela Escarlata.

Sin embargo, una de las presentaciones más comentadas fue la de Niurka Marcos y Julio Camejo, quienes enfrentaron problemas de audio durante su número. Además, los bailarines de apoyo estuvieron a punto de tirar a Niurka en plena coreografía, lo que provocó un evidente momento de tensión sobre el escenario.

Los peones de la sexta semana son:

Fernando Lozada

Kevyn Bicolor

Natalia Alcocer

Manelyk

El quinto eliminado de La granja es Pascal Nadaud, producción asegura fue por temas de salud.