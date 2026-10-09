Laura zapata desconoce a Manelyk tras declaraciones en La granja VIP, ¿despotricó en su contra?: “Se equivocó”

En los últimos días Laura Zapata ha estado muy activa en redes sociales informando sobre su estado de salud y los avances en el tema de sus rodillas, sin embargo, hoy la actriz vuelve a dar de qué hablar por sus dichos sobre Manelyk González, ¿por qué pelean ahora?

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La granja VIP 2026 Manelyk / Instagram

Manelyk González hace revelación en ‘La granja VIP’, ¿qué dijo de Laura Zapata?

En una charla casual en el comedor entre Manelyk González y Fernando Lozada, se le cuestionó a la modelo sobre si en algún momento había tenido la oportunidad de trabajar en televisión más allá de los realities.

Inmediatamente la joven aseguró que sí, que en un par de ocasiones había incursionado en la actuación en la serie de El Capo y Cómplices. En esta última, según sus dichos, había tenido la oportunidad de compartir pantalla con personalidades como Ernesto Laguardia y Laura Zapata.

“(…) En Complices con Ernesto Laguardia, Laura Zapata o sea con puras piezas así súper [importantes] Sí, ahí fue mi primer personaje grande y estuvimos en el ranking de la diez más vistas en Estados Unidos, México y Colombia” Manelyk

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Laura Zapata / Redes sociales

Laura Zapata le responde a Manelyk y ¿la pelusea?

Luego de que el clip de Manelyk se hiciera viral, de manera inesperada Laura Zapata se enteró y fiel a su estilo aseguró que ni siquiera estaba enterada de quién era la modelo:

“En mi vida trabajamos juntas !!! Yo no sabía quién era cuando salud d LCDLF y realmente sigo sin saber quién es. Creo que se equivocó de apellido. Me piénsame piensa ja ja ja ja ja ja ja” Laura Zapata

Como era de esperarse, la publicación de la primera actriz se llenó de comentarios en los que los internautas señalaban que la granjera se había equivocado y que se refería a Laura Flores, no Laura Zapata: “El nombre era Laura flores, pero mane no supera a Laura Zapata, así los dejaste , tú vives rent free en su cabeza”

En mi vida trabajamos juntas !!! Yo no sabía quién era cuando salud d LCDLF y realmente sigo sin saber quién es. Creo que se equivocó de apellido. Me piénsame piensa ja ja ja ja ja ja ja. — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 9, 2026

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¿Manelyk González y Laura Zapata tienen una enemistad?

Aunque Laura Zapata asegura que no tiene ni idea de quién es Manelyk González, la realidad es que la actriz coincidió con la modelo en ‘La casa de los famosos 6’ de Telemundo,

Durante las galas, ambas protagonizaron diferentes enfrentamientos, Manelyk desde su papel de panelista y Laura como exhabitante del reality.

Manelyk González no es la única personalidad de internet a la que se ha enfrentado Laura Zapata, pues en el pasado se dio un agarrón con Kunno que terminó en una demanda.