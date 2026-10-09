¿Kunno y Pablo Montero se fueron a los golpes? Interrumpen transmisión de La granja VIP 2026 por pleito entre ellos

En ‘La granja VIP’ 2026 ya se han dado varios enfrentamientos fuertes, uno de los más recientes entre Pascal Nadaud y Kevyn ‘Bicolor’, luego de que el comediante le hiciera un calzón chino al atleta.

Ahora, un nuevo pleito se desató en el reality, esta vez entre Kunno y Pablo Montero, con la peculiaridad de que ocurrió durante la transmisión de la gala de salvación. Por este motivo, los conductores del programa interrumpieron su intervención para averiguar qué estaba pasando entre los participantes.

¿Qué pasó entre ellos?

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Kunno y Pablo Montero tuvieron fuerte pleito / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en que interrumpieron la transmisión de ‘La granja VIP’ 2026?

Mientras se hacía la transmisión de la gala del juego de salvación el jueves 8 de octubre, tras regresar de un corte comercial, el conductor del programa dijo que harían un “cambio de guión”, por lo que ya no continuó con el tema que tenía en puerta para ese momento.

Después de eso, de inmediato anunció que había un pleito dentro de la granja en ese instante: una discusión entre Pablo Montero y Kunno.

De inmediato la transmisión puso a cuadro lo que estaba sucediendo y entre ambos participantes ya existía un intercambio de palabras e incluso de insultos.

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A Kunno se le subieron los 🥚 a la hora que Pablo Montero lo encaró JAJAJJAJAJAJAJA. #GranjaVIP https://t.co/bRQ6Uhzy6h — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) October 9, 2026

¿Por qué se pelearon Kunno y Pablo Montero?

Todo comenzó durante la dinámica de echar tierra. En ese momento, Pablo Montero explicó que había decidido votar contra Ivonne Montero, pese a que ambos forman parte de un mismo equipo, porque anteriormente ya había votado contra otros compañeros y consideró que ahora le correspondía hacerlo contra ella, por una cuestión de estrategia.

Sin embargo, su explicación no le gustó a Kunno y calificó al cantante de “tibio” por no expresar motivos más fuertes para echarle tierra a Ivonne. Ese comentario molestó a Pablo y le reclamó por llamarlo así y le exigió respeto.

La discusión subió de tono cuando Kunno insistió en cuestionar su decisión, mientras que Pablo Montero le respondió con insultos y le pidió que no le faltara al respeto, así como también lo acusó de hablar a espaldas de los demás.

“Ya le di tierra a Natalia...” , contaba Pablo.

, contaba Pablo. “Qué pésima decisión, tibio” , interrumpieron Manelyk y Kunno.

, interrumpieron Manelyk y Kunno. "¿Cuál es tu p**o, ca***n, por qué me dices tibio?” , respondió Pablo molesto.

, respondió Pablo molesto. “Di que quieres defender a Natalia (...) Entonces juega derecho” , dijo Kunno.

, dijo Kunno. “Yo le puedo tirar a quien yo quiera, no te metas en mis cosas, no me conoces” , respondió Pablo

, respondió Pablo “Respétame, ca***, pen***o, eres un pen***o (...) Tú hablas detrás de la gente” , dijo Pablo.

, dijo Pablo. “A todo mundo le he dicho las cosas directas. Te preguntaron por qué traicionaste a Ivonne, ¿vas a responder o no?” , replicó Kunno.

, replicó Kunno. “Me vale m***e, no te voy a contestar. Me respetas y punto, es todo.” , dijo Pablo

, dijo Pablo “Bueno, fue un comentario al azar. ¿Por qué te ardió tanto? Si no es verdad, ¿por qué te pones así? Yo aquí estoy sentado, tranquilo” , respondió Kunno.

, respondió Kunno. “Sí, porque te vale v****a la vida...” , dijo Pablo

, dijo Pablo “Pues sí, me vale v***a estas discusiones, la vida no. Tú no estás en mi vida, no me tienes por qué importar.”, concluyó Kunno

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Kunno vs Pablo Montero en La granja VIP 2026 / Captura de pantalla

¿Pablo Montero y Kunno llegaron a los golpes durante su pleito?

Aunque los ánimos se calentaron y hubo fuertes insultos de por medio, el conflicto entre ambos granjeros no llegó a los golpes y se quedó en un intenso intercambio de palabras.

Incluso, en un momento, Rafa Mercadante intervino brevemente para detener a Pablo Montero, quien se levantó en medio de la discusión, aparentemente con la intención de avivar el pleito.

No obstante, todo quedó en reclamos y exigencias de respeto por parte de Pablo Montero, quien también ha estado bajo los reflectores por un supuesto romance con Natalia Alcocer.

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