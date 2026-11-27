Mientras la atención de la familia Derbez se centra en la situación legal de Vadhir “N”, se filtró que Aislinn Derbez habría influido, negativamente, en la relación de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. La actriz les habría puesto un límite en su vida. ¿Por qué lo hizo?

La curiosa prohibición de Aislinn Derbez a Eugenio Derbez / IG: @@anthonioariza

¿Por qué Aislinn Derbez le prohibió a Eugenio Derbez tener más hijos?

Este testimonio fue compartido por Aislinn Derbez hace algún tiempo durante su pódcast “La magia del caos”, en un capítulo que tuvo con la propia Alessandra Rosaldo, por lo que fue más curioso aún.

Ella relataba que cuando tenía 14 años, le pidió a Eugenio que ya no tuviera más hijos. Aunque no dijo la razón de sus palabras, muchos creen que porque en un lapso de menos de siete años, el comediante ya había tenido tres hijos con diferentes mujeres:



Aislinn Derbez, de su relación con Gabriela Michel.

Vadhir Derbez, nació de su vínculo con Silvana Prince.

José Eduardo Derbez, de su romance con Victoria Ruffo.

Después de esto, Eugenio fue vinculado con más mujeres, hasta que llegó Alessandra Rosaldo. ¿Qué cambió ahí?

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Mamás de los hijos de Eugenio Derbez / IG

¿Aislinn Derbez afectó la relación de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo?

La revelación surgió cuando la propia Aislinn Derbez dijo que le prohibió a Eugenio Derbez tener más hijos, una decisión que le habría causado problemas al actor en su relación con Alessandra Rosaldo, incluso ocasionando una ruptura.

Pasó el tiempo y se dio cuenta del error, y tras ver que su padre era feliz con la cantante, decidió “revertir” todo:

Le tomé la mano y le dije ‘en este momento deshacaemos esa promesa, a mí no me importa, yo ya estoy grande, ya me da exactamente lo mismo si tienes o no tres hijos más. (...) Además Ale me cae increíble’. Aislinn Derbez

Aislinn sintió que su padre debía rehacer su vida sin límites previos y sin preocuparse por ella. Lo curioso vino cuando, poco tiempo después, cuando oficializó su relación con Alessandra, y tuvo una hija con la intérprete.

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¿Cómo comenzó el romance entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se conocieron en 2005, cuando la cantante fue invitada a participar en un especial de la serie Vecinos, que se grabó en Canadá. En ese momento, el comediante estaba a cargo de la producción, dirección y guion del proyecto.

De acuerdo con lo que ha contado Rosaldo, entre ambos surgió una conexión inmediata. “ Fue amor a primera vista, fue flechazo instantáneo, fue incontrolable. Hubo magia ”, recordó la cantante al hablar de sus primeros encuentros. Un año después, en 2006, hicieron oficial su noviazgo.

Finalmente, en 2012, Eugenio y Alessandra llegaron al altar en una ceremonia celebrada en la Ciudad de México, luego de altibajos que se hicieron conocidos en el mundo del espectáculo. Dos años más tarde, en 2014, Derbez y Rosaldo anunciaron el nacimiento de su hija.

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