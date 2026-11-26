Tras especularse que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo podrían atravesar una crisis matrimonial en medio del proceso legal que enfrenta Vadhir ‘N’, la pareja sorprendió al compartir un video juntos con motivo del Thanksgiving en Estados Unidos; sin embargo, llamó la atención que el comediante hiciera alusión a sus hijos con cierta ironía, lo que desató rumores de una posible decepción hacia el actor. ¡Te contamos los detalles!

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¿Eugenio Derbez decepcionado de Vadhir ‘N’? / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre sus hijos en medio de las denuncias contra Vadhir ‘N’?

Pese a que anteriormente Eugenio Derbez publicó un inquietante mensaje en redes sociales en medio del proceso legal que enfrenta Vadhir ‘N’, el protagonista de No se aceptan devoluciones no se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones; sin embargo, en un reciente clip junto a Alessandra Rosaldo pareció responder con sarcasmo.

Con motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Eugenio Derbez compartió un video en el que reflexionó sobre la festividad y los motivos por los que puede dar gracias, pero al mencionar a sus hijos hizo un gesto irónico que muchos interpretaron como decepción frente a las polémicas que sacuden actualmente a su familia.

“Es un día en el que todos agradecemos, agradeces todas las cosas lindas que te han pasado en el año… bueno, agradeces, no sé, por todo, por la familia, por los hijos… bueno, o sea, hay muchas cosas por las que agradecer, el cariño de la gente… bueno, ya viene Navidad”. Eugenio Derbez

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Eugenio Derbez a través de sus redes sociales en medio de polémica de Vadhir ‘N’. / Capturas de pantalla

¿Qué se sabe sobre el proceso legal que enfrenta Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez?

Actualmente, Vadhir ‘N’ enfrenta dos denuncias por presunto abuso presentadas en México durante 2026. Ante dichos señalamientos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegó a girar una orden de aprehensión en su contra, misma que quedó frenada mediante un amparo legal.

De los dos procesos abiertos este año, el primero lo interpuso una modelo en abril, quien aseguró que el actor la agredió en la alcaldía Coyoacán mientras grababan un video musical. El segundo se confirmó a principios de noviembre, cuando trascendió que otra persona, presuntamente una menor de edad, también lo denunció por el mismo delito, señalando que los hechos ocurrieron durante un viaje en crucero.

Además de los casos recientes, existe un antecedente de hace casi dos décadas. En 2009, el actor ya había sido denunciado por tocar sin consentimiento a una menor de edad; sin embargo, en aquella ocasión el problema legal no avanzó a mayores.

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Vadhir ‘N’ estaría enfrentando 4 denuncias. / Redes Sociales/canva

¿Cómo reaccionó Alessandra Rosaldo a las palabras de Eugenio Derbez?

Por su parte, Alessandra Rosaldo no emitió comentarios a lo largo del clip de Eugenio Derbez, pero siguió el tono irónico de su esposo haciendo diversas expresiones faciales durante la grabación, pues el comediante evitó mencionar de forma directa los escándalos que rodean tanto a Vadhir ‘N’ como a José Eduardo Derbez.

Hasta ahora, Eugenio Derbez mantiene hermetismo total sobre las denuncias por presunto abuso que enfrenta Vadhir ‘N’, por lo que sus gestos en redes sociales siguen alimentando especulaciones sobre la familia Derbez. ¿Sin nada que agradecer este año?

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