Mucho se ha dicho sobre la situación legal de Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez. Y es que, en este 2026, se le ha denunciado en dos ocasiones por el delito de presunto abuso. Se dice que uno de los procesos legales involucraría a una menor de edad.

Recientemente, ha circulado el rumor de que el actor realmente tendría 4 denuncias en total. ¿Qué tan real es esto? Te contamos lo que se sabe.

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Oficialmente, se sabe que Vadhir N tiene 3 denuncias en su contra / Redes sociales

¿Cuáles son las denuncias en contra de Vadhir ‘N’?

En su momento, TVNotas te presentó documentación oficial sobre una denuncia contra Vadhir ‘N’ por haber tocado sin su consentimiento a una menor en 2009. En aquel entonces, el famoso se encontraba estudiando en Estados Unidos.

El detective encargado del caso mencionó lo siguiente: “Vadhir N, con conocimiento de causa, tocó a KP (iniciales de la presunta víctima) en una forma ruda, insolente y de manera agresiva: la aprisionó contra una reja, le besó el cuello y luego le puso la mano entre las piernas por fuera de la ropa”.

Según lo trascendido, aunque hubo un proceso legal, el asunto no escaló más. Por otra parte, en abril de 2026, una modelo lo denunció por presunto abuso. La presunta víctima indicó que los hechos habrían ocurrido en Coyoacán, mientras filmaban un video musical.

Por otra parte, a inicios de noviembre se confirmó que existía una segunda querella por el mismo delito. Se ha dicho que la supuesta víctima sería una menor de edad y que los presuntos acontecimientos ocurrieron en un crucero.

Vadhir se ha defendido y asegura que toda esta situación forma parte de un intento de extorsión. Incluso señaló que tenía todos los elementos para probarlo. Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de CDMX indicó que existía una orden de aprehensión en contra del histrión, pero que habría quedado sin efecto por un amparo.

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Vadhir N está siendo acusado de presunto abuso / Redes sociales

¿Cuál se dice que sería la presunta cuarta denuncia en contra de Vadhir ‘N’?

El rumor de que Vadhir ‘N’ presuntamente tendría un nuevo proceso legal en su contra comenzó por una publicación en redes sociales. Dicho post mostraba un video de las pancartas contra el actor que se exhibieron en la marcha feminista del 25 de noviembre.

“EXIGEN JUSTICIA contra Vadhir Derbez. Serían 4 acusaciones de violación. En la marcha del #25N, Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, resaltó el caso de Vadhir Derbez con el hartazgo de miles de mujeres dejando ver que el $$ y medios de comunicación como Imagen, Televisa y TV Azteca se la pasan lavando la cara a este Jr.”. Publicación contra Vadhir ‘N’

Cabe mencionar que no se dieron más detalles sobre la supuesta cuarta acusación. En su momento, la licenciada Marce Torres, mediante el canal de Javier Ceriani, dijo haber recibido un mensaje de una chica de Cancún diciendo que presuntamente había sido agredida por el actor.

No obstante, aclaró que no quería ser “irresponsable” y señaló que, al cuestionar a la chica por más información, aparentemente, dejó de tener comunicación. Manifestó que no quería dar nada por hecho.

En resumen, al menos de forma oficial, se sabe de tres procesos legales en contra de Vadhir; uno de 2009 y otros dos que se abrieron este año. La presunta cuarta querella, al no haber nada confirmado, se queda como un simple rumor.

🔴 EXIGEN JUSTICIA contra Vadhir Derbez Serían 4 acusasiones de V!0L4£¡0N En la marcha del #25N, Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, resaltó el caso de Vadhir Derbez con el hartazgo de miles de mujeres dejando ver que el $$ y medios de comunicación como Imagen, Televisa y TV Azteca se la pasan lavando la cara a este Jr. También continúan los ataques de sus abogados en contra de nuestro querido Carlos Jiménez @c4jimenez. — Alerta Ciudadana (@C4_comunidad) November 26, 2026

¿Qué ha dicho Vadhir ‘N’ sobre sus denuncias por presunto abuso?

En TVNotas, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Vadhir ‘N’ para que nos diera su postura sobre las denuncias en su contra por presunto abuso. Insistió en que todo era parte de una extorsión. Igual dijo que ni él ni sus abogados tienen conocimiento del proceso que se habría interpuesto en noviembre.

El actor dejó claro que “se defenderá hasta el final”, señalando que toda esta situación no solo lo ha afectado a él, sino también al resto de su familia.

Por otro lado, ha trascendido que la autoridad ya cuenta con los elementos suficientes, incluyendo ADN, para empezar una investigación formal y que el famoso no ha querido presentarse. Se mencionó que presuntamente estaría “aislado” en un hotel de Los Ángeles.

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