¡Dalilah Polanco explota al ser cuestionada sobre Vadhir ‘N’! Pone un alto a las preguntas: “No es correcto”
Dalilah Polanco vuelve a enfrentar preguntas sobre las denuncias contra Vadhir ‘N’; considera una falta de respeto opinar de un tema que desconoce.
Luego de que Dalilah Polanco rompiera el silencio y reaccionara a la polémica de Vadhir ‘N’, la exhabitante de La casa de los famosos México volvió a ser cuestionada sobre el mismo tema, situación que la hizo explotar y poner un tajante alto a las preguntas de la prensa. ¿Cansada de ser relacionada con la familia Derbez? ¡Te contamos los detalles!
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¿Cómo reaccionó Dalilah Polanco al ser cuestionada sobre Vadhir ‘N’?
Ante las versiones que han salido a la luz por el proceso legal que enfrenta Vadhir ‘N’, una de las figuras más buscadas ha sido Dalilah Polanco, quien sostuvo un romance con Eugenio Derbez años atrás. En un primer encuentro con la prensa, la actriz se negó a opinar y explicó sus motivos:
“No puedo emitir juicio ante algo que desconozco. No me parece correcto, me parece una falta de respeto querer figurar con algo que no tengo ni la más remota idea de nada”.
Pese a que la actriz pidió que no se le volviera a preguntar sobre el asunto, nuevamente recibió cuestionamientos sobre Vadhir ‘N’ en un reciente encuentro con reporteros, situación que la hizo estallar al señalar que hablar de un caso tan delicado sin conocimiento sería hacer propaganda.
“Por respeto, omito cualquier cosa, porque siento que no es correcto y siento que es hacerte propaganda con algo que tenemos que respetar. Entonces, te agradezco el interés, pero no estoy de acuerdo con que se esté preguntando algo que no tiene conocimiento de causa y efecto real”.
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🗣️ “Es hacerte propaganda con algo que tenemos que respetar”: Dalilah Polanco se molesta al ser cuestionada sobre Vadhir Derbez.#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/NmTOivPUFR— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 26, 2026
¿Qué se sabe sobre el proceso legal contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez?
Los señalamientos legales contra Vadhir ‘N’ se remontan a 2009, cuando fue denunciado por haber tocado sin consentimiento a una menor de edad identificada con las iniciales KP. Aunque en su momento se abrió un proceso legal, el caso no tuvo mayores consecuencias jurídicas.
Casi dos décadas después, en abril de 2026, surgió una nueva acusación formal cuando una modelo lo denunció por presunto abuso en la Ciudad de México. De acuerdo con el testimonio de la presunta víctima, la agresión habría ocurrido en la alcaldía Coyoacán mientras ambos participaban en la grabación de un video musical.
Tan solo unos meses después, la situación se agravó. A principios de noviembre se confirmó la existencia de una segunda denuncia en su contra por el mismo delito. En esta ocasión, la supuesta afectada sería nuevamente una menor de edad, y los presuntos hechos habrían tenido lugar durante un viaje a bordo de un crucero.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que se llegó a girar una orden de aprehensión contra el actor, aunque quedó sin efecto tras la tramitación de un amparo.
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¿Qué ha dicho Vadhir ‘N’ sobre las denuncias en su contra?
Previo a las contundentes declaraciones de Dalilah Polanco, Vadhir ‘N’ rompió el silencio tras ser señalado de presunto abuso y aseguró sentirse devastado. A través de un video comunicado difundido en sus redes sociales, el hijo de Eugenio Derbez expresó:
“Se está pintando una narrativa como si yo fuera un agresor sexual serial, que se me hace… me vuela la cabeza… Se me ha presionado de muchas maneras y se ha vuelto todo un circo. Yo he construido mi carrera a base de trabajo”.
Además de asegurar que se trata de un intento de extorsión en su contra y afirmar que posee todas las pruebas necesarias para demostrarlo, el actor y cantante dejó claro que buscará resolver el conflicto por la vía legal para limpiar su nombre. Mientras tanto, Eugenio Derbez permanece en silencio y Dalilah Polanco pone un freno definitivo a la prensa.
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