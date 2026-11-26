Luego de que rumores señalaran que Laura Salazar presuntamente salió con Mariana Bo (DJ vinculada a José Eduardo Derbez recientemente), Romina Marcos compartió el cambió de look que le hizo a la creadora de contenido. Los comentarios se encontraron, pues mientras unos creen que se ve muy bien, otros tantos no apoyan esa moción. ¿Tú cómo ves?

Laura Salazar, novia de Romina Marcos, sometida a cambio de look / Instagram: @romimarcos

¿Laura Salazar, novia de Romina Marcos, fue novia de la DJ Mariana Bo?

La polémica surgió cuando le preguntaron a Romina Marcos por Mariana BO (en rumores de una supuesta relación con José Eduardo Derbez. La hija de Niurka respondió y contó lo que, de acuerdo con su versión, se decía sobre la DJ dentro de la comunidad LGBT+.

Romina afirmó que Mariana Bo era “muy lesbiana”, sus palabras también pusieron en duda la orientación sexual de la productora musical y su presunto vínculo con el hijo de Victoria Ruffo:

¿Cómo comadre?, eres la más lesbiana de todas las lesbianas de la lesbiandad. Dentro de la comunidad lesbiana, es bien sabido que le gustan mucho las mujeres. Romina Marcos

Tras el revuelo, Mariana Bo decidió salir al paso de los rumores sobre su orientación sexual y aclaró que le atraen tanto los hombres como las mujeres. No obstante, se generaron rumores sobre un supuesto vínculo amoroso entre Laura y Mariana, algo que no se confirmó.

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Así fue el cambio de look de Laura Salazar, novia de Romina Marcos

La relación de Laura Salazar y Romina Marcos es una de las más conocidas del espectáculo, y aunque luego han sido señaladas de presuntos altibajos, la verdad es que se han mantenido juntas mostrando su complicidad.

Recientemente, Romina publicó el cambió de look al que sometió a su novia, dejando atrás su tradicional cabellera corta de tono claro, por un color oscuro que impactó a sus seguidores.

La mayoría de los comentarios respaldaban la decisión de Laura del cambio de look, aunque unos pocos criticaron lo hecho por ella. Te dejamos las imágenes.

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¿Cómo inició el romance entre Laura Salazar y Romina Marcos?

A finales de 2024 se hizo pública la relación entre Romina Marcos y Laura Salazar, y desde entonces su vínculo se fortaleció con rapidez, compartiendo en redes sociales varios momentos juntas.

Uno de los más recordados ocurrió el 21 de marzo de 2025, durante el primer concierto en solitario de Romina en el Foro 1869 de la Ciudad de México. Esa noche, Laura subió al escenario con un ramo de flores para sorprender a su pareja.

La escena resultó emotiva y terminó con un apasionado beso frente a la audiencia, desatando los gritos y aplausos de los presentes.

Otro de los rumores que surgió fue sobre el presunto embarazo de Romina Marcos, cuando internautas señalaron que ella tenía una “pancita”.

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