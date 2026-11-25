Las alarmas se encendieron cuando Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, lanzó polémicas declaraciones sobre Mariana BO. Poco después surgieron rumores de una supuesta ruptura con Laura Salazar ¿Es porque la Doctora sale con la DJ?

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Romina Marcos y Laura Salazar / Instagram: @romimarcos

¿Por qué Romina Marcos habló de Mariana BO y qué dijo sobre su orientación?

La polémica comenzó cuando Romina Marcos fue cuestionada sobre Mariana BO, quien estuvo en el centro de la conversación por los rumores de un supuesto romance con José Eduardo Derbez. La hija de Niurka no se quedó callada y compartió lo que, según ella, se comentaba dentro de la comunidad LGBT+ sobre la DJ.

Romina aseguró que Mariana BO era “muy lesbiana”, comentario que rápidamente llamó la atención y provocó diversas reacciones. La declaración también abrió la conversación sobre la orientación sexual de la productora musical y su presunto vínculo con el hijo de Victoria Ruffo.

“¿Como comadre?, eres la más lesbiana de todas las lesbianas de la lesbiandad. Dentro de la comunidad lesbiana, es bien sabido que le gustan mucho las mujeres.” Romina Marcos

Ante el revuelo, Mariana BO salió a aclarar las versiones sobre su orientación sexual y explicó que le gustan tanto los hombres como las mujeres. Sin embargo, el tema no terminó ahí, pues comenzaron a circular otras especulaciones que involucraron directamente a la novia de Romina.

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@deprimeramanoitv ¡Romina Marcos no se queda callada! 👀 La cantante habló sobre el supuesto romance entre José Eduardo Derbez y Mariana BO, y desde su perspectiva, dentro del mundo lésbico ella es «súper lesbiana» y le encantan las mujeres. Sin embargo, dejó claro que no puede asegurar si entre ellos existe una relación o si todo se trata de una estrategia de marketing, pues aseguró que no es nadie para juzgar. 🔥 ¡Aquí sí hay exclusivas… en #DePrimeraManoTV👌! De lunes a viernes por el canal 3 de #ImagenTelevisión #AquíSí 👌 Productora: @laflawers ♬ sonido original - De Primera Mano

¿Laura Salazar tuvo un romance con Mariana BO antes de andar con Romina Marcos?

Después de las declaraciones de Romina Marcos sobre Mariana BO, surgieron versiones en redes sociales sobre un supuesto vínculo sentimental entre la DJ y Laura Salazar. Esta posibilidad alimentó todavía más los comentarios alrededor de las tres famosas.

La conversación tomó fuerza porque algunos usuarios relacionaron los comentarios de Romina con una posible historia entre su novia y Mariana BO. No obstante, hasta el momento no hay información confirmada que permita asegurar que Laura y la DJ hayan mantenido una relación amorosa.

La situación también provocó que se cuestionara si Romina conocía algún antecedente sentimental entre ambas o si sus palabras habían generado incomodidad en su noviazgo. En medio de las especulaciones, comenzaron a circular versiones de una supuesta separación.

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Mariana BO ha tenido más parejas, pero públicamente se supo que quiso tener una relación con Karime Pindter. / Redes sociales

¿Romina Marcos y Laura Salazar terminaron su relación por Mariana BO?

Los rumores apuntaban a que Romina Marcos y Laura Salazar habrían atravesado una crisis luego de que la hija de Niurka hablara públicamente de Mariana BO. Incluso se especuló que las declaraciones pudieron afectar su relación, que lleva casi dos años.

Sin embargo, ambas decidieron enfrentar los comentarios y aclarar qué sucede con su noviazgo. Romina y Laura reaparecieron juntas para responder a las versiones que las colocaban en una supuesta ruptura.