Meses después de que Romina Marcos estallara por críticas a su físico luego de que algunos usuarios aseguraron que le urgía una “manga gástrica”, la hija de Niurka Marcos vuelve a poner un alto a los comentarios negativos sobre su cuerpo. ¡Te contamos los detalles!

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Romina Marcos enfrenta nuevas críticas a su físico. / Redes sociales

¿Por qué Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, volvió a generar críticas a su físico?

A través de sus redes sociales, Romina Marcos compartió un video en el que aparece haciendo ejercicio mientras lo acompaña con una serie de comentarios que recibió sobre la celulitis que ha dejado al descubierto en su contenido. “Sí, tengo celulitis, ¿Y?”, escribió en la descripción.

Romina Marcos se muestra orgullosa de su celulitis. / Redes Sociales

Mientras que a lo largo del breve clip se pueden leer comentarios como: “No puedo ver para otro lado sino para tus celulitis”, “Tener celulitis no tiene nada de malo, pero qué necesidad de mostrarlo, tantito pudo”, “Grave como luce”, “Esos no son hoyos de celulitis, son cráteres” y “Las celulitis no las dejo concentrar, esas formas raras, qué cosa”.

En respuesta, en el mismo video la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy admitió tener celulitis, pero mandó un contundente mensaje sobre su cuerpo:

“Sí tengo celulitis, y también tengo un cuerpo sano, que se mueve, que me permite correr, bailar, brincar, cargar y que merece ser libre y ser visto”. Romina Marcos

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¿Qué dijo Romina Marcos sobre los comentarios relacionados con su aspecto físico?

Además de dejar clara su postura a través del video, Romina Marcos decidió abordar el tema en una serie de historias de su Instagram, en las que no solo frenó los comentarios negativos, sino que también hizo un llamado a que las mujeres no tengan miedo de mostrar su celulitis pese a los comentarios negativos que puedan existir alrededor.

“A mí me vale ver. Es normalizar la celulitis, porque yo sé que allá afuera hay muchas mujeres que no se ponen shorts porque se les ve la celulitis, que no se ponen traje de baño porque se les ve la celulitis. Lo que yo quiero es concientizar y ayudar a que las mujeres seamos libres de nuestro cuerpo”. Romina Marcos

La postura de la influencer fue apoyada por varias de sus seguidoras, quienes aplaudieron su manera de responder a los comentarios negativos. “Yo tengo y qué, somos mujeres normales”, “Muy bien, chica” y “Te apoyo”, fueron algunas de las reacciones que despertó en redes sociales.

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Romina Marcos sin miedo a las críticas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó Laura Salazar a los comentarios sobre la celulitis de Romina Marcos, su novia?

Pese a que Romina Marcos siempre se ha mostrado orgullosa de su celulitis, los comentarios negativos a su cuerpo han sido un constante en redes sociales. Sin embargo, en medio de todo el ‘hate’ que recibe, su novia, la doctora Laura Salazar, siempre ha aplaudido su manera de responder a las críticas.

En el reciente video que compartió sobre los comentarios dirigidos a su celulitis, Salazar no solo dejó al descubierto el amor que siente por la influencer, sino también su orgullo: “Mujerón”, escribió en la sección de comentarios; acción que fue aplaudida por varios usuarios que siguen de cerca su relación.

La doctora Laura Salazar apoya a Niurka Marcos. / Captura de pantalla

Hasta el momento, Romina Marcos no ha dicho más sobre el tema, pero se mantiene activa en redes sociales, defendiendo su cuerpo y la participación de su mamá, Niurka Marcos, en La granja VIP 2026.

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Así respondió Romina Marcos: