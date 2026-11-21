Sin duda alguna, una de las personalidades más polémicas de redes sociales ha sido Lupita TikTok, quien en 2025 causó controversia por la muerte de su bebé. Recientemente, la influencer ha empezado a ser criticada por los presuntos comportamientos negativos que tendría con sus fanáticos. Te contamos lo que se sabe.

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Lupita TikTok es una influencer mexicana / Redes sociales

¿Quién es Lupita TikTok y qué le pasó a su bebé?

Guadalupe Villalobos, mejor conocida como Lupita TikTok, es una influencer y cantante originaria de Monterrey, Nuevo León. Es de estatura pequeña y hace contenido de humor. Uno de sus momentos más virales fue cuando apareció en un video de Adrián Marcelo y se equivocó al responder cuántos huesos tenía el cuerpo humano.

Su nombre se volvió tendencia en abril de 2025. En aquel entonces, tenía poco tiempo de haber dado a luz a su primera hija, producto de su relación con Ricardo ‘N’, otro creador de contenido. La menor fue hospitalizada.

En un inicio, se reportó que la pequeña presentaba un cuadro de deshidratación y signos de descuido. De igual forma, se dijo que había sido abandonada en la clínica por sus padres. Una supuesta empleada del lugar llegó a testificar que la menor había llegado en graves condiciones y no había mucho que hacer por ella.

A mediados de mayo, se dio a conocer que la menor falleció. Según se informó, la causa fue un paro cardiorespiratorio derivado de otras complicaciones de salud. Al mismo tiempo, se detuvo a la pareja de la influencer. Se le acusó del delito de abuso contra una persona con discapacidad, quien sería Lupita TikTok por sus presuntos problemas cognitivos.

Tras la tragedia, Lupita confesó seguir en contacto con su pareja, quien es 24 años mayor que ella, y que las autoridades estuvieron a punto de detenerla también por el fallecimiento de su hija. Mencionó que pudo evitarlo gracias a la intervención de sus familiares.

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Lupita TikTok enfrentó la muerte de su hija en 2025 / Redes sociales

Lupita TikTok criticada por cobrar fotos y mala actitud a sus fans

Hace poco, un internauta compartió la supuesta experiencia negativa que habría vivido con Lupita TikTok. Dijo que se la había encontrado en el mercado y se le acercó para tomarse una foto con ella. Si bien ya sabía que cobraba por foto, dijo que eran tantas sus ganas de la foto que no le importó.

No obstante, mencionó que el costo por foto había subido y que la influencer mostró una actitud distante con él: “Salí con foto, pero me quedé sin elote. Ya cobra 50 pesos la Lupita”, puntualizó.

En los comentarios de su video, muchos usuarios mencionaron haber vivido situaciones parecidas y no dudaron en criticarla. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Y ni se queda quieta para la foto”

“No puedo creer que haya gente que pague por una foto”

“Ya se le subió”

“Se porta bien payasa”

“Mejor me compro una coca y un elote”

¿Qué ha dicho Lupita TikTok ante las críticas por su presunta mala actitud?

Hasta el momento, Lupita TikTok no se ha pronunciado ante las críticas por su presunta mala actitud con sus fanáticos. La influencer solo se ha limitado a seguir subiendo contenido para redes sociales. De hecho, se le vio en la primera fiesta de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’.

A principios de septiembre, empezó a circular el rumor falso de que, presuntamente, Lupita había muerto. No obstante, ella misma lo desmintió mediante un video en redes sociales.

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