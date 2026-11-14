Ese Pérez presume nuevo programa de comedia y le da la espalda a LCDLFM 2026: ¿Actitud soberbia? VIDEO

Luego de que se especulara que Ese Pérez tomó una actitud soberbia tras salir de La casa de los famosos México 2026, se difundió el fragmento de una entrevista que el influencer concedió en el margen del Teletón. Dicho clip llamó la atención debido a que Pérez se negó a dar detalles del reality 24/7 y dejó entrever su posible incursión a un programa de comedia. ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Eduin Caz y Ese Pérez presuntamente enamorados? Aseguran en redes que podría existir un romance entre ellos

Ese Pérez confirma pláticas para programa de comedia pero niega hablar de ‘LCDLFM’.

/ FB: Ese Pérez

¿Cómo iniciaron los rumores de que Ese Pérez tiene una actitud soberbia?

Después de que Ese Pérez logró el cuarto lugar en la gran final de La casa de los famosos México 2026, comenzaron a circular rumores en los que se aseguraba que se le subió la fama al influencer. De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, su comportamiento habría cambiado drásticamente con la prensa.

“Ahora que pues evidentemente ve que muchos medios lo buscan las cámaras y todos, que él está así como de que, ay, o sea, un payaso”. Gabo Cuevas

El excolaborador de Venga la alegría también mencionó que cuando Ese Pérez salió de La casa de los famosos México se negó a ser entrevistado por Maxine Woodside, quien lo habría invitado a su programa de radio: “Si es verdad o es mentira que ya el muchachito perdió el piso, pues no manches, acabas de salir de un 24/7 y ya andas con esa actitud”, sentenció.

Lee: Gema Garoa rechaza entrevista con Gabo Cuevas y protagoniza tenso momento, ¿por defender a Mariana? VIDEO

Ese Pérez confirma pláticas para programa de comedia pero niega hablar de ‘LCDLFM’

. / Redes sociales

¿Ese Pérez ya no quiere hablar con la prensa sobre La casa de los famosos México 2026?

En un breve encuentro con los medios durante el Teletón, las preguntas sobre las polémicas vivencias en La casa de los famosos no se hicieron esperar. Sin embargo, Ese Pérez prefirió evitar hablar de su etapa en el reality y no engancharse con los cuestionamientos del pasado.

Con una actitud tajante, el influencer dejó en claro que no piensa seguir explotando el tema de la competencia ni dar más explicaciones sobre lo ocurrido con sus excompañeros, pues asegura estar completamente enfocado en la nueva etapa de su carrera.

“Lo que pasó en ‘la casa’ se queda en ‘la casa’, este es un proyecto nuevo en mi vida. Ya en otras entrevistas estaremos hablando”. Ese Pérez

Lee: Ese Pérez y Gema Garoa se presentan con Grupo firme y, ¿opacaron a Mariana en concierto? “La otra en su karaoke”

Ese Pérez confirma pláticas para programa de comedia pero niega hablar de ‘LCDLFM’. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el supuesto programa de comedia de Ese Pérez?

En medio de rumores sobre una posible pelea entre Masad y Ese Pérez en Ring Royale, el comediante aprovechó la atención de la prensa para revelar que ya se encuentra en pláticas para un programa de comedia. Aunque el proyecto ya está generando especulaciones, Pérez no dio mayores detalles.

“Esperemos que sí, por ahí un programita platicando, platicando. Me gustaría mucho; la puerta está abierta y yo voy a estar ahí”. Ese Pérez

Pese a que Ese Pérez mostró entusiasmo al hablar de las pláticas sobre el proyecto, su manera de comportarse durante la entrevista generó comentarios en redes como: “Si sus chistes no dan risa y no tiene gracia”, “Gracias por avisar, me lo pierdo sin falta”, “Dígame cuándo es el programa para no verlo”, entre otros. Sin embargo, hasta ahora nada está confirmado y las opiniones siguen en redes.

No te pierdas: Ese Pérez habría sido “castigado” por haber “peluseado” al Teletón en LCDLFM 2026, aseguran: “Hay una molestia”