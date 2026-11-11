Gema Garoa rechaza entrevista con Gabo Cuevas y protagoniza tenso momento, ¿por defender a Mariana? VIDEO

A más de un mes del final de ‘La casa de los famosos México’ 2026, Gema Garoa continúa protagonizando polémicas relacionadas con Mariana, luego de la rivalidad que ambas mantuvieron durante el reality.

Sin embargo, esta situación también ha involucrado a otras figuras del espectáculo, como el periodista Gabo Cuevas, con quien la influencer protagonizó un tenso momento a las afueras de las instalaciones de Televisa, luego de negarse a concederle una entrevista.

El momento no tardó en viralizarse y dividió opiniones entre los internautas, quienes también comenzaron a cuestionarse cuál fue el motivo detrás del rechazo de Gema. ¿Fue porque Gabo ha defendido públicamente a Mariana? Te contamos.

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Gema Garoa / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Gema Garoa le niega la entrevista al periodista Gabo Cuevas?

Gabo Cuevas reveló que todo ocurrió la noche del 10 de noviembre en las instalaciones de Televisa San Ángel, al sur de la Ciudad de México, cuando buscaba conversar con Gema Garoa en la salida de uno de sus llamados.

En el video que circula en redes se observa al periodista detrás de la actriz, pidiéndole una entrevista y unos minutos para platicar. Sin embargo, Gema hizo caso omiso de sus peticiones y continuó caminando sin detenerse a conversar con él.

Ante el rechazo, Gabo insistió en que hablaran e incluso le ofreció apagar la cámara para que pudieran tener una conversación. No obstante, Gema mantuvo su postura y se negó a concederle la entrevista.

La situación llamó aún más la atención cuando la influencer sí accedió a conversar con otro reportero, mientras rechazaba al periodista. “A ti sí”, se alcanza a escuchar en el video.

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#GemaGaroa VS #GaboCuevas Sip, Lo Que Muchos O Nadie Esperaba Al Parecer #GemaGaroa No Le Quiso Dar Una Entrevista A #GaboCuevas, Esto Sucedio Afuera De Televisa San Angel Recordemos Que #Gabo Estos Ultimos Dias Se La Ha Pasado Hablando 💩 De #Gema, Y Recordemos Que Gabo Es BFF De #MarianaOchoa Ya Se Imaginan De Quien La Tiene Que Proteger Gabo. Hoy Gabo Tacho De 🐭 A #Gema En Su Programa Por Supuestamente 🐭 El Famoso 💍 De #Mariana Ay Gabo, Pues Como Quieres Que Reaccione #Gema Si Has Hablado Muy Mal De Ella, Es Obvio Que NO te Iba A Dar Una Entrevista A Ti. Aprende A Ya No Decir 💩 De Todos Y Asi Te Daran Una Entrevista A Ti. Mañana Dira Mas Detalles Gabo, Seguramente Dira “Gema No Tiene Trabajo Y Mariana Si” Cuando Si Hablamos De Trabajo Tampoco Ir A Podcasts/Programas Y Hablar De Los Demas Y Mucho Menos Mentir Es Trabajo. — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) November 11, 2026

¿Por qué Gema Garoa no le quiso dar entrevista a Gabo Cuevas?

Gema Garoa no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con el periodista; sin embargo, en redes sociales ya circulan distintas especulaciones sobre los motivos por los que se negó a hablar con Gabo Cuevas.

Entre las versiones que han surgido, se señala que el rechazo podría estar relacionado con las críticas que el periodista ha lanzado contra Gema después de su participación en ‘La casa de los famosos México’. Algunos internautas consideran que Gabo ha tenido preferencia por Mariana y la ha defendido ante los señalamientos y polémicas que surgieron tras el reality, incluida su rivalidad con Gema. Además, aseguran que el periodista ha sido crítico con la exparticipante.

Anteriormente, Gabo Cuevas también mencionó que Gema habría sido separada de la gira de medios del programa. Asimismo, la cuestionó por su presunta relación con la ausencia de Mariana en el pódcast ‘Pinky Promise’, debido a su amistad con Karla Díaz.

Estas situaciones habrían provocado la molestia de Gema y podrían explicar por qué decidió no concederle una entrevista al periodista.

No obstante, esta versión no ha sido confirmada por la actriz, quien hasta el momento no ha explicado públicamente los motivos de su rechazo.

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Gema Garoa rechaza a Gabo Cuevas / Capturas de pantalla

¿Cómo reaccionó Gabo Cuevas al rechazo de Gema Garoa?

Ante la negativa de Gema Garoa, el periodista hizo un último intento por conseguir una respuesta y le preguntó sobre el supuesto caso del Mounjaro con Nicola Porcella. Sin embargo, la influencer respondió que aceptaría hablar con él cuando dejara de decir mentiras y comenzara a expresarse bien de ella.

“Ya lo dije en el pódcast (lo del Mounjaro). Cuando hables bien y no inventes, me hablas...”, dijo Gema.

Posteriormente, Gabo Cuevas habló sobre lo sucedido durante su programa y se defendió al asegurar que todo lo que ha dicho sobre Gema es verdad. También aclaró que no tiene ningún problema personal con ella y que sus comentarios son parte de su trabajo como periodista, no de un conflicto entre ambos.

Asimismo, señaló que está abierto al diálogo y que no tendría inconveniente en conversar con la influencer para aclarar las diferencias que pudieran existir entre ellos.

“Yo no tengo nada personal en contra tuyo. Estabas molesta, lo puedo entender, el día quer tú quieras, yo estoy abierto al diálogo, no tengo ningún problema contigo.” Gabo Cuevas

Gabo Cuevas también ha sido criticado recientemente por Karla Díaz, quien desmintió tener una pelea con Mariana luego de las declaraciones del periodista.

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