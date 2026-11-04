Mariana dice que le robaron un anillo en ‘La casa de los famosos México 2026’ y ¿culpa a Gema Garoa?

En medio de las especulaciones sobre su concierto cancelado en Guadalajara, Mariana asegura que le robaron un anillo durante su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’. ¿Señaló a algún finalista del reality? Esto fue lo que dijo.

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Mariana explica cómo le habrían robado su anillo en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Mariana se sincera sobre el robo que habría vivido en la recta final de ‘La casa de los famosos México 2026’

Sin duda alguna, Mariana adquirió mucha más popularidad a raíz de su controversial triunfo en ‘La casa de los famosos México 2026’. Pese a que ya pasó un mes desde su victoria, muchos programas y podcasts digitales siguen invitándola para que cuente su experiencia en el reality, así como sus perspectivas sobre el futuro.

Fue justamente en una entrevista reciente que contó sobre el robo que sufrió un día antes de la gran final del show. De acuerdo con su testimonio, estaba en la zona de lavabos cuando se quitó un anillo para ponerse bloqueador, dejándolo olvidado en el lugar.

A las pocas horas, regresó por él y se dio cuenta de que ya no estaba. Indicó que la joya era muy valiosa, ya que, más allá del costo, fue un regalo que le hizo su novio en su momento.

Mariana “Un día antes (de la gran final), cuando me ponía bloqueador, me quitaba un anillo que traía toda la temporada, que me regaló Mauricio (mi novio), fue la manera de (decirme): ‘Estoy pensando en ti’, aunque no fuéramos novios en ese momento. Se me olvidó… regresé junto al lavabo y ya no estaba”.

Dijo haber reportado la situación con producción. Si bien le prometieron revisar las cámaras para ver qué pasó, hasta el momento no ha tenido respuesta: “No había forma de que se cayera. Siguen revisando cámaras, siguen revisando videos. Alguien se lo adjudicó”, manifestó.

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¿Mariana acusó a Gema Garoa de robarle su anillo en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Mariana no hizo acusaciones directas sobre quién le habría robado su anillo. No obstante, sugirió que pudo haber sido uno de los finalistas. Y es que aseguró que nadie de la producción entró en ese momento.

Recordemos que quienes estaban en el show con ella en la recta final eran:

Memo Schutz

Karina Torres

Ese Pérez

Gema Garoa

Se dijo muy triste por la pérdida e instó a su público a denunciar si ven a “alguien usando el anillo por la calle”. Por supuesto, sus declaraciones causaron polémica en redes sociales y algunos internautas afirmaron que el culpable podría estar entre Ese Pérez y Gema Garoa.

En el caso de Garoa, recordaron que la actriz tuvo una fuerte rivalidad con la cantante en el reality. Incluso ha hablado mal de ella en diversas ocasiones. Por otra parte, se sospecha de Pérez por el rumor de que, presuntamente, se robó un celular mientras estudiaba la preparatoria.

Cabe mencionar que el creador de contenido negó esto y aseguró que la acusación fue orquestada en su momento. Hasta dijo que se había demostrado su inocencia en aquel entonces. No hay que olvidar que esto es solo una especulación, pues ni Gema ni Ese han comentado nada al respecto.

Internautas sospechan que Gema Garoa y Ese Pérez pudieron haberle robado el anillo a Mariana / Redes sociales

¿Por qué se dice que el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue un supuesto fraude?

El pasado 4 de octubre, se llevó a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’. Durante esa gala, se anunció que Mariana era la ganadora absoluta de los 4 millones de pesos.

Aunque la noticia fue celebrada por sus fans, muchos especularon que se trató de un fraude. Esto se debe a que, desde semanas atrás, diversos medios venían comentando que, presuntamente, la victoria de la cantante ya estaba pactada por la producción.

No está muy clara la razón. Algunos decían que era por tener “el perfil ideal”, mientras que otros rumoreaban que era por cuestiones económicas. Por supuesto, la producción del show y hasta la misma Mariana negaron esto, recalcando que todo se hizo de forma “justa”.

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