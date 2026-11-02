Karla Díaz, ¿peleada con Gabo Cuevas por polémica con Mariana en ‘Pinky Promise’? Circulan VIDEOS ignorándolo

La polémica por un supuesto pleito entre Karla Díaz y Mariana, luego de que la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ 2026 no fuera invitada al episodio de ‘Pinky Promise’ con los finalistas del reality, sigue dando mucho de qué hablar.

Y es que ahora el conflicto involucraría a Gabo Cuevas, quien en su momento expuso la supuesta razón detrás de la ausencia de Mariana en el pódcast.

La polémica escaló tanto que ahora también han surgido rumores sobre una posible molestia de la conductora por las declaraciones del periodista. ¿Comenzó una enemistad entre ellos?

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Karla Díaz / Redes sociales

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre la ausencia de Mariana en ‘Pinky promise’?

Gabo Cuevas arremetió contra Karla Díaz luego de que Mariana no apareciera en el episodio de ‘Pinky promise’ al que fueron invitados otros finalistas de ‘La casa de los famosos México’, cuando ella fu la ganadora de la competencia.

El periodista aseguró que una fuente cercana le habría revelado que la conductora presuntamente pidió expresamente que Mariana no fuera invitada al pódcast, presuntamente por la lealtad que Karla tendría hacia Gema Garoa, con quien comparte representante y quien, además, protagonizó varios conflictos con Mariana durante el reality.

“Y entonces Karla dijo ‘la única condición que quiero es que no esté Mariana (…) entonces con esta frialdad que tú le dijiste a una persona, porque tú se lo dijiste, ‘a Mariana no, no me la traigas, porque yo le soy leal a los que han sido leales conmigo’ y ¿por qué le está siendo leal a Gema? Porque ella y Gema comparten al mismo mánager” Gabo Cuevas

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Periodista Gabo Cuevas

¿Qué respondió Karla Díaz a los rumores sobre una supuesta enemistad con Mariana?

Cuando fue cuestionada sobre un supuesto pleito con Mariana, Karla Díaz se mostró molesta por las versiones que habían surgido al respecto y negó que exista algún conflicto entre ellas.

“Ustedes tienen información que no sé de dónde la sacan, pero no es información fidedigna. Lamentablemente, salen notas de gente que quizá quiere views o no sé qué pasa” Karla Díaz

La conductora aclaró que la ausencia de la ganadora en el pódcast se debió a cuestiones de agenda y que Mariana había estado contemplada desde un principio para aparecer en uno de los episodios.

Asimismo, aseguró que ‘Pinky promise’ es un espacio abierto para todos y adelantó que habría más capítulos con otros exhabitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

“Pinky promise es un espacio abierto para todos (...) La realidad es que van a estar muchos de ‘La casa de los famosos México’, pero no han salido los programas; estamos en eso, las agendas están apretadas de cada uno de ellos (...) Obviamente Mariana está invitada, desde hace mucho ya estamos viendo qué onda” Karla Díaz

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Mariana revela si existe pleito con Karla Díaz / Redes sociales/Mezcalent

¿Karla Díaz está molesta con Gabo Cuevas por sus declaraciones sobre Mariana y ‘Pinky Promise’?

Durante su asistencia al ‘Beliween’, Karla Díaz volvió a hablar con los medios de comunicación sobre la supuesta pelea con Mariana.

Sin embargo, cuando Gabo Cuevas intentó abordarla en repetidas ocasiones, la conductora pasó de largo sin detenerse a hablar con él. Incluso, en uno de los videos se observa cómo Karla voltea a verlo, pero de inmediato desvía la mirada para atender a otro reportero.

Aunque Karla no mencionó directamente a Gabo Cuevas, durante su respuesta señaló que esa especulación habría surgido de alguien que solo busca obtener views y nuevamente negó tener algún conflicto con la exintegrante de OV7.

“Realmente no era una polémica. Hay gente que quiere tener views y siento que se cuelgan de cosas. Pero, la realidad es que Mariana y yo tenemos una relación normal, de trabajo.” Karla Díaz

Por esta razón, usuarios en redes sociales y el propio Gabo Cuevas interpretaron que Karla Díaz lo habría ignorado intencionalmente, luego de las declaraciones que el periodista hizo sobre la ausencia de Mariana en ‘Pinky promise’.

Días antes, Karla Díaz ya había desmentido que tuviera algún problema con Mariana, y que incluso el episodio del pódcast con ella ya estaba en planeación.

Incluso, circuló un video en el que se confirmó que dicho episodio ya se grabó, junto con Cynthia Klitbo; sin embargo, no se ha lanzado.

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