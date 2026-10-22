Gema Garoa ¡¿pelusea a Mariana?! Revela por qué no fue a su concierto, VIDEO

La rivalidad entre Gema Garoa y la cantante y conductora Mariana parece estar lejos de terminar. Aunque La casa de los famosos México llegó a su fin hace semanas, las indirectas, críticas y declaraciones entre ambas siguen dando de qué hablar.

Ahora, la ausencia de Gema en el exitoso concierto que Mariana ofreció en La Maraka provocó una nueva ola de comentarios en redes sociales. Tras las burlas y mensajes que surgieron durante la celebración del evento, la exhabitante finalmente explicó por qué decidió no asistir.

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Hermano de Mariana vs. Gema Garoa / Redes sociales

¿Por qué existe la rivalidad entre Gema Garoa y Mariana?

La tensión entre Gema Garoa y Mariana nació dentro de La casa de los famosos México 2026, donde ambas coincidieron durante varias semanas de competencia.

Las diferencias de personalidad, estrategia y convivencia provocaron diversos desencuentros que fueron creciendo conforme avanzaba el reality, convirtiéndolas en dos de las rivales más comentadas de la temporada.

Incluso después de la final, la relación no mejoró del todo. Gema ha cuestionado en distintas ocasiones el triunfo de Mariana y también protagonizó momentos incómodos con ella durante entrevistas y conferencias de prensa posteriores al programa.

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¿Cómo fue el concierto de Mariana en La Maraka tras ganar La casa de los famosos México?

Mariana vivió una noche especial el pasado 17 de octubre de 2026 al presentarse en el centro nocturno La Maraka con su espectáculo “A la goma Tour”.

La ganadora de La casa de los famosos México 2026 reunió a cientos de seguidores y celebró una nueva etapa en su carrera luego de convertirse en una de las figuras más comentadas del reality.

Durante el show interpretó temas como Te mandé a la goma, Qué importa, Déjame el tequila y La gata bajo la lluvia, además de compartir escenario con invitados especiales como La Sonora Dinamita, Andy Zuno y Kenny Avilés.

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Mariana en ‘La Maraka’ / Redes Sociales

¿Qué indirectas le lanzaron a Gema Garoa durante el festejo de Mariana tras su concierto en La Maraka?

Tras finalizar el espectáculo, Mariana celebró junto a amigos, colaboradores e invitados que la acompañaron en una noche llena de festejos.

Fue durante esa reunión donde surgieron comentarios que rápidamente llamaron la atención de los usuarios, especialmente porque estuvieron dirigidos hacia Gema Garoa, con quien Mariana protagonizó varios enfrentamientos dentro de La casa de los famosos México.

Luego de corear el tradicional “sí se pudo”, Kenny Avilés lanzó una frase que varios interpretaron como una indirecta para los detractores de Mariana: “Nos criticaron los envidiosos, pero aquí estamos, p*s”**, dijo el cantante.

Sin embargo, quien fue más directa fue Jessica Esotérica, que mencionó a Gema por nombre: “¿Cómo te quedó el hocico, Gema?”, expresó. Mientras tanto, Mariana reaccionó con un gesto de sorpresa, aunque evitó hacer comentarios sobre el tema y continuó disfrutando de la celebración.

¿Mariana no merecía ganar La casa de los famosos México 2026? / Redes Sociales

¿Gema Garoa desairó el concierto de Mariana en La Maraka? Revela qué hizo en lugar de asistir

Luego de que muchos se preguntaran por qué no apareció en La Maraka, Gema Garoa finalmente respondió a las cámaras de TVNotas sobre su ausencia.

Lejos de mostrar molestia o lanzar una nueva crítica, aseguró que tenía otros compromisos acordados previamente y que por eso no pudo acudir al concierto de Mariana.

“No pude porque tenía que ir. Había quedado con Ese Pérez de ir a ver a Eduin Caz, entonces me fui a ver Grupo Firme. ¿Ustedes qué hubieran hecho?”, dijo entre risas.

Tras su respuesta, la actriz soltó una carcajada y se alejó de las cámaras, dejando abierta la duda entre algunos seguidores que consideran que la rivalidad con Mariana sigue más viva que nunca.