Gema Garoa se deshace en halagos para Yanet García, ¿tendría un romance con ella? “Está muy bien de todos lados”

Tras su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’, Gema Garoa ha estado muy activa en los medios, aprovechando cada oportunidad para hablar de su experiencia en el encierro, y por qué no, de su mala relación con Mariana, la ganadora del reality.

En su última entrevista, la actriz también habló de Yanet García, con quien protagonizó algunos polémicos momentos en el reality. Sin embargo, en esta ocasión solamente lo hizo para alabar su belleza, ¿qué dijo? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Gema Garoa y Yanet García / Redes Sociales

¿Qué pasó entre Gema Garoa y Yanet García en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Aunque al principio la relación entre ambas era bastante cordial, los ánimos se caldearon luego de que después de ser salvada de una eliminación, Yanet García le contestara a Gema Garoa: “No estoy hablando contigo”, instantes después de que la actriz intentara consolar a la conductora.

Dicho comentario fue demasiado para Gema Garoa, quien a partir de ese momento no dejó de hacer comentarios poco positivos a ‘la Chica del clima’, acusándola de ser demasiado superficial y no generar contenido en el reality, asegurando que era ‘una papa sin sal’.

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Gema Garoa / Redes sociales

¿Gema Garoa, enamorada de Yanet García?

En su más reciente entrevista en el pódcast de ‘El diablito’, Gema Garoa habló de su paso en ‘LCDLFM’, y durante la conversación salió el tema de la retaguardia de Yanet García, pues según el conductor del programa, le parecía que era operado.

Antes las aseveraciones de ‘El diablito’, Gema lo detuvo en seco asegurando que Yanet tenía un cuerpo espectacular, y sin más, dio a entender ella sí se aventaría a estar íntimamente con la famosa ‘chica del clima’.

“Hay que respetar que el de Yanet es un cu*** excepcional (…) no, está muy bien de todos lados, yo sí me la, yo sí me la…” Gema Garoa

Por supuesto, los internautas reaccionaron al nuevo shippeo después del reality, asegurando que era obvio, pues la actriz había comentado que Yanet le parecía la más bonita de ‘LCDLFM’:

“JAJAJA, siempre vi bien este shipp JAJAJA”

“Vieron que en un momento dijo Gema que ella era la más bonita del reality”

“Enemies to lovers”

Dice Gema que Yanet está muy bien de todos lados y que si se la da 🙂‍↔️ ¿por qué odian mis ships? Jajajaja #YanetGarcia #GemaGaroa https://t.co/2MGnaO0DG1 — § ╪ V/ (@ashesindowntown) October 22, 2026

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¿Qué ha dicho Yanet García de su enemistad con Gema Garoa?

A pesar del malentendido entre ambas, poco después Yanet García se acercó a Gema Garoa para hacer las pases y limar asperezas mientras estaban en el encierro. Actualmente, se sabe que la relación de ambas es cordial después de haber compartido en dicho proyecto.

Situación contraria ocurre con Mariana, personalidad con la que Gema Garoa ha chocado dentro y fuera de La casa de los famosos México y así lo ha dejado ver la actriz en sus recientes declaraciones, pues para ella, el triunfo de Mariana le ha parecido muy sospechoso.