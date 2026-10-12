Aldo de Nigris se va vs Mariana ¿por su victoria en LCDLFM? Lanza fuerte dardo: “me vale” ¿por Wendy Guevara?

La final de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha dado mucho de qué hablar, sobre todo después de que Mariana quedara en el primer lugar, un premio que para los fanáticos del reality es demasiado.

Ahora ha sido Aldo de Nigris el que nuevamente se ha referido a la exOV7, ¿qué dijo ahora? ¡No se guardo nada! Aquí te contamos todos los detalles.

Lee también: Aldo de Nigris habría lanzado dardo a la producción de LCDLFM 2026 tras su visita inesperada; ¿no le han pagado?

Aldo de Nigris / Redes sociales

Aldo de Nigris lanza fuerte mensaje a Mariana por su primer lugar en ‘LCDLFM’

En su último encuentro con la prensa, Aldo de Nigris fue cuestionado entre muchas cosas, por el polémico triunfo de Mariana en la última edición de ‘La casa’, un premio que él mismo experimento la temporada pasada.

Fiel a su estilo y sin chistar, el influencer contestó amablemente que el triunfo de la cantante le parecía bien, sin embargo, remató con un comentario que nadie se esperaba y que desató las risas:

“Eh pues que bueno que ganó ¿no? La verdad que bueno que ganó. Sí la neta me vale mad*** wey” Aldo de Nigris

En redes sociales los interinautas secundaron la opinión del exhabitante, asegurando que era lo mismo que pensaba todo México:



“Como a medio México, mi único castigo es que no puedo bloquear todos los vídeos donde me salga Mariana”

“JAJAJAJA hablando en nombre de todo México, nos vale ve*** su triunfo robado”

Aldo De Nigris opina sobre el triunfo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 4: “La neta me vale madre” ¡Nadie se movió! #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX https://t.co/fcKORos6Kw — agatha あ (@ErikaCanizaress) October 12, 2026

Lee también: Wendy Guevara manda cariñoso mensaje a Aldo de Nigris luego de defender su triunfo en ‘LCDLFM': “Te amo” FOTO

¿Qué tiene que ver Wendy Guevara con la molestia de Aldo de Nigris con Mariana?

Antes de la final de ‘LCDLFM’ en redes empezó a circular una supuesta teoría que indicaba que la producción del reality estaba haciendo malabares para que la ganadora de ‘La casa’ no fuera Karina Torres, y que bajo esta lógica, las luces fueran apagadas por una mujer biológica.

En entrevista con Gabo Cuevas, Aldo de Nigris fue puesto en contexto y se le cuestionó sobre dicha teoría, desatando la incomodidad del ganador de la tercera temporada, quien defendió a capa y espada lo logrado por Wendy Guevara en la T1:

“No sé, pero ¿qué es esa mam… de que quieren que gane una mujer biológica? Si ya ganó Wendy la primera. Wendy es luz, Wendy te da felicidad”. Aldo de Nigris

Supuestamente este contexto habría provocado que el sobrino de Poncho de Nigris mostrara nula importancia con el polémico primer lugar de la cantante, ¿será?

Lee también: ¿Ese Pérez le hizo burla a Mariana tras coronarse en LCDLFM 2026? Captan presunto gesto despectivo del influencer

Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana de las mujeres ganadoras de ‘LCDLFM’?

Como si no fuera suficiente, antes de la gran final de ‘La casa de los famosos México’, Mariana llamó la atención por comentarios que fueron tildados de transfóbicos, al asegurar que sí ella se llevaba el primer lugar, sería la primer mujer en ganar el reality.

Incluso el día de la última gala, tras la eliminación de Karina Torres volvió a mencionar lo mismo: “Nunca ha ganado una mujer, ese es un punto”

En entrevistas posteriores, la ganadora de ‘La casa’ aseguró que era aliada de la comunidad y que había tenido la oportunidad de hablar con Wendy Guevara para aclarar el punto. Sea como fuere, en este momento Mariana tiene más polémicas encima, como el sonado pleito con Gema Garoa, quien no cree en el milagroso triunfo de la cantante.