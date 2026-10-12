¡Gema Garoa explota vs Mariana! Exige que ya “la supere” y pone en duda su triunfo en LCDLFM 2026: “Raro”

Si bien ya ha pasado una semana desde que concluyó ‘La casa de los famosos México 2026’, la guerra entre Gema Garoa y Mariana parece no tener fin. Tras el encontronazo que habrían tenido durante la conferencia de prensa de los finalistas, la actriz arremete contra la actriz, a quien, entre otras cosas, acusa de “no superarla”. Esto fue lo que dijo.

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Mariana ganó ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó entre Gema Garoa y Mariana en la conferencia de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, Gema Garoa y Mariana protagonizaron varios pleitos. Uno de sus conflictos más fuertes fue cuando la actriz se burló de la cantante por su vestimenta. Lejos de lo que se pudiera pensar, su rivalidad no terminó con el fin del reality.

En la conferencia de prensa de los finalistas, las celebridades fueron las protagonistas de un momento incómodo. Y es que Mariana aprovechó para reclamarle por sus malos comentarios dentro del show.

En respuesta a esto, Garoa sostuvo que la exintegrante de OV7 también la molestó en su momento. De igual forma, le resaltó que “la que se sube se pasea” y le recalcó que “no hubo víctimas” en el reality.

Aunque se pensó que esto sería el fin de su enemistad, Mariana ha dado declaraciones en las que arremete fuertemente contra Gema. En una de sus entrevistas más recientes, la cantante revivió los malos comentarios de la histrión sobre su look.

“No, no pero pobre Gema porque le fue re mal… no sabe a lo que se va a enfrentar, nadie va a querer vestirla”, sentenció.

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Gema Garoa se burló de Mariana en LCDLFMX 2026 / Redes sociales

Gema Garoa le exige a Mariana que ya “supere” ‘La casa de los famosos México 2026’

Durante un encuentro con la prensa, Gema Garoa dijo que, a su consideración, Mariana se estaba “aferrando” a los problemas que tuvieron dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’ y le recomendó que ya la “soltara” y mejor disfrutara de su triunfo.

Gema Garoa “Me han mandado entrevistas y cosas donde sigue agarrándose de lo mismo que pasó en ‘La casa’ y es como de ya, o sea, tú ganaste, felicidades, disfruta tu premio y next. Estaba muy preocupada por no ser la primera nominada porque sentía que corría mucho el riesgo de salir porque no era conocida. De haber sabido eso, (que Mariana regresaría y ganaría), me hubiera nominado a mí la primera semana”.

Por otra parte, dejó claro que estaba muy contenta por la victoria de la celebridad. No obstante, admitió que su salida en la primera semana y posterior regreso se le hicieron “raros”.

“Sí estuvo rara su salida. Siento que sí se enteró de cosas que nosotros no sabíamos adentro. Sí, o sea, lo que pasó en ‘La casa’ se queda en ‘La casa’... es un juego. Es un show, es un espectáculo para la gente. Todo el tiempo nos decían que confrontáramos, que no le sacáramos la vuelta a los problemas y precisamente eso fue lo que yo hice. O sea, dar show… pero afuera ya es diferente porque no estamos en una competencia”, puntualizó.

🤜🏻💥 GEMA VS MARIANA OCHOA, asegura que Mariana se sigue agarrando de lo mismo afuera del reality "Sigue agarrándose de lo mismo que pasó en la casa: Tú ganaste, felicidades, disfruta tu premio Y NEXT" #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/vjgvvJsf4b — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 10, 2026

¿Por qué Gema Garoa despertó sospechas sobre un presunto fraude en el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Mucho se ha dicho sobre el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que varios medios y periodistas, incluyendo Maxine Woodside, dijeron haber escuchado que, presuntamente, la cantante ganaría el show por orden de la producción.

Si bien tanto la artista como la propia productora del show han negado todo esto, las sospechas no cesan, principalmente por las declaraciones de ciertos exhabitantes. En el caso de Gema Garoa, llegó a contar que, presuntamente, para la gran final, los estilistas se tardaron horas arreglando a la ganadora, mientras que a los demás solo les dedicaban 30 minutos.

Para muchos, esto fue señal de que la producción supuestamente ya sabía de antemano que Mariana ganaría y por ello los maquillistas se esmeraron más en su apariencia.

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