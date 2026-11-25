La muerte de Julián Figueroa sigue dando de qué hablar, incluso cuando han pasado más de tres años de su fallecimiento. Recientemente, resurgió una nueva polémica por la supuesta existencia de un video que mostraría el cuerpo sin vida del cantante.

Al respecto, algunas de las personas más cercanas a Julián, como Maribel Guardia e Imelda Tuñón, ya se pronunciaron sobre el tema, lo que ha generado nuevas interrogantes sobre quién estaría detrás del escándalo.

En medio de la controversia, han salido a la luz nuevos detalles sobre la persona que presuntamente habría grabado las imágenes que han causado indignación entre los familiares del cantante.

¿Qué se sabe de este caso? Te contamos.

Leer: ¿Maribel Guardia confirma que Julián Figueroa tuvo otros hijos? Ella dice: “Feliz de recibirlos a todos”

Maribel Guardia y Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Cómo surgió la polémica del video presuntamente del cuerpo de Julián Figueroa?

La polémica surgió desde 2023, pocos días después de la muerte de Julián Figueroa, cuando el periodista Gabo Cuevas contó que había visto un video del cuerpo sin vida del cantante, mientras sus restos se encontraban en la funeraria.

En aquel momento, el periodista aseguró que le mostraron una grabación en la que supuestamente aparecía Julián durante los preparativos para su cremación. Incluso señaló le ofrecieron el material a la venta, lo que provocó indignación y críticas por la falta de respeto que implicaba.

Ahora, el tema volvió a cobrar relevancia luego de que se le solicitara a Gabo Cuevas que declare como testigo para aportar información sobre lo que vio y quién se lo mostró.

Leer: ¿José Manuel Figueroa e Ime Tuñón confirman que Julián Figueroa habría tenido otra hija? Esto dicen

Julián Figueroa / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Ya se sabe quién grabó y filtró el video del cuerpo de Julián Figueroa?

En una emisión del programa ‘Mesa cero’, Gabo Cuevas volvió a hablar del tema y compartió nuevos detalles sobre lo que vivió en 2023, cuando le mostraron el video del cuerpo sin vida de Julián Figueroa.

El periodista reveló que próximamente se reunirá con Marco Chacón para hablar sobre el caso. Además, aseguro que la grabación sí existe y que él la vio. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de su testimonio fue que la persona que le mostró el material ya lo había comprado a un empleado de la funeraria donde se realizaron los servicios funerarios de Julián Figueroa.

“Sí, claro (saber quién tiene el video). La persona que me lo mostró, lo compró. Lo compró a un empleado de la funeraria, en la García López que está en C.U.” Gabo Cuevas

Por tanto, con las declaraciones de Cuevas, ya se sabría quien difundió y ofreció el video a los medios de comunicación.

Cuevas no reveló nombres, pero dejó entrever que, si Maribel Guardia llegara a conocer la identidad de quien tiene el video en su poder, podría verse todavía más afectada por esta situación.

“Si Maribel se llega a enterar de quién lo tiene, se va a poner más triste todavía”, dijo Gabo Cuevas.

Leer: ¿Hijo de Imelda Tuñón no es de Julián Figueroa? Maribel Guardia hace fuerte revelación: “Prueba de ADN”

Gabriel Cuevas revela quién filtró el video de la autopsia de Julián Figueroa #viral #foryou #fyp #gabocuevas #julianfigueroa https://t.co/SuLx4IhPBf — Hugo Mejuto (@hugomejuto) November 25, 2026

¿La familia de Julián Figueroa emprenderá acciones legales contra la funeraria por el supuesto video?

Aunque hasta el momento no se ha confirmado que la familia de Julián Figueroa haya presentado una demanda contra la funeraria, Imelda Tuñón dejó claro que estaría dispuesta a tomar acciones legales si se comprueba quién está detrás del supuesto video.

La viuda explicó que lo que más le preocupa es el daño que esas imágenes podría causarle a su hijo. “Yo creo que sí (emprender acciones legales). La verdad es que la afectación a mi hijo sería bastante grande”, dijo.

Por su parte, Maribel Guardia describió la posible existencia del video como “la peor de sus pesadillas”. La actriz también informó que las autoridades llamaron a Gabo Cuevas para testificar, con el fin de corroborar la existencia del video.

Maribel aclaró que la intención no es ir en contra del periodista, sino que pueda aportar información para ayudar a esclarecer el caso.

“Lo hace la Fiscalía (llamar al periodista), y no es nada contra el reportero. Es para ver si de verdad existe este video o no.”, declaró Maribel Guardia.

Además, el tema no terminaría ahí, pues recientemente surgió la versión de que existe un segundo video del cuerpo de Julián Figueroa, el cual habría sido grabado cuando los restos estaban en su casa.

Leer: ¿Imelda Garza ya sabe quién filtró el video de Julián Figueroa? Revela si demandará a la funeraria