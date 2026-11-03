¿José Manuel Figueroa e Ime Tuñón confirman que Julián Figueroa habría tenido otra hija? Esto dicen

En los últimos días, ha circulado el rumor de que Julián Figueroa presuntamente podría haber tenido otros hijos fuera del matrimonio. De hecho, hace poco se viralizó un video en el que se asegura que supuestamente tuvo una hija con una expareja.

Por supuesto, la información ha generado muchas reacciones tanto en redes sociales como entre algunos allegados del fallecido cantante. Hace poco, José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón habrían abordado este asunto. Te contamos qué está pasando.

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José Manuel Figueroa es hermano de Julián Figueroa / Mezcalent

El rumor de los supuestos otros hijos de Julián Figueroa

El único hijo conocido de Julián Figueroa es el que tuvo con su vida, Imelda Tuñón. Desafortunadamente, el menor ha quedado en medio de disputas legales desde 2025 por dos temas principales: el testamento y la convivencia con su abuela, Maribel Guardia, quien recientemente renunció a él por considerar que su madre podría usarlo para perjudicarla.

El rumor de que pudo haber tenido otros vástagos comenzó después de que Alonso Beceiro, abogado de Maribel, hablara sobre lo que pasaría con la herencia de Julián en caso de que otros descendientes aparecieran.

Aunque el licenciado jamás aseguró nada y solo lo mencionó como una simple posibilidad, sus palabras dieron pie a muchas especulaciones que han ido creciendo con el paso de los días.

Justamente, un usuario compartió un video hace poco en el que señala que ha surgido información de que, supuestamente, el hijo de Maribel Figueroa tiene una hija de actualmente 11 años, la cual habría procreado previo a su relación con Tuñón.

Cabe mencionar que esto no ha sido confirmado ni desmentido por Maribel. En tanto que internautas creen que, en caso de ser así, sería algo bueno para la actriz, quien se ha dicho muy dolida por no poder convivir con su nieto.

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Se dice que Julián Figueroa tuvo hijos fuera del matrimonio / Mezcalent

José Manuel Figueroa habla sobre la posibilidad de que Julián Figueroa hubiera tenido otros hijos

Recientemente, José Manuel Figueroa tuvo un encuentro con la prensa en el que se le preguntó sobre la posibilidad de que su hermano, Julián Figueroa, tuviera otros hijos. Aunque dijo no poder confirmar nada, admitió que, en caso de ser verdad, sería una “bendición”.

“Una ilusión preciosa. Ojalá. Definitivamente sería muy bonito”. José Manuel Figueroa

Y es que José Manuel tampoco ha podido ver a su sobrino a raíz de toda la polémica legal que él mismo mantiene con la madre del menor. Recordemos que el cantante inició un proceso legal contra Tuñón por la filtración de un audio en el que ella sugiere que él presuntamente abusó de Julián cuando este era menor de edad.

Dijo tener la esperanza de que el pequeño busque a la familia paterna cuando cumpla la mayoría de edad y pueda decidir por sí mismo: “Confío en que la mitad de ese corazón sea principalmente de Julián… y solito va a buscar”, indicó.

Reconoció que Julián tuvo “muchas novias” antes de casarse con Imelda, por lo que no descarta la posibilidad de tener otros sobrinos: “Con Imelda intentó sentar cabeza por la situación de que salieron embarazados los dos. Por supuesto que tuvo bastantes parejas”, sentenció.

¿Imelda Tuñón confirma que Julián Figueroa tuvo otros hijos?

A través de redes sociales, Imelda Tuñón lanzó un contundente mensaje sobre Julián Figueroa. En sus historias de Instagram, compartió un video que le dedicó el hoy occiso en su momento junto al siguiente mensaje:

Imelda Tuñón “Te amamos y extrañamos. Espero de todo corazón que ya te dejen descansar. No mereces esto. QEPD Julián Figueroa Fernández”.

Para muchos, su mensaje fue una manera de desacreditar todos los rumores sobre los presuntos hijos ilegítimos de Julián.

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