Ernesto D’Alessio estaría distanciado de sus hijos tras divorcio con Charito Ruiz, aseguran; ¿les quitó su apellido?

Tras el divorcio de Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz, han surgido muchas dudas respecto a la situación del cantante y cómo sería la relación con sus hijos.

En su momento, el propio Ernesto ha declarado que mantiene una relación cordial y cercana con sus hijos, pese a la separación de su esposa hace un tiempo atrás.

Sin embargo, ha surgido una versión que apunta a un posible distanciamiento del cantante con sus hijos. ¿Qué es lo que se sabe?

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Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz / Archivo TVNotas

¿Por qué surgieron rumores de que Ernesto D’Alessio estaría distanciado de sus hijos?

Desde el divorcio de Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio, sus hijos han vivido con su mamá en Monterrey, Nuevo León, mientras que el cantante radica en la Ciudad de México.

La cuenta de X ‘Digital Medio. Espectáculos & Entretenimiento’ señaló que las hijas de Ernesto D’Alessio viajaron a la capital para asistir al evento de automovilismo celebrado el pasado fin de semana. Sin embargo, de acuerdo con dicha cuenta, durante su visita no se habrían reunido ni habrían visitado a su papá, por lo que surgieron especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ellos.

No obstante, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada. Ni Ernesto ni algún otro integrante de su familia se han pronunciado públicamente sobre la supuesta situación entre el cantante y sus hijos.

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Las hijas de Ernesto Dalessio estuvierón en Ciudad de México, viendo la Formula 1, y no vierón a su papá al parecer estan distanciados. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) November 2, 2026

¿Cuántos hijos tiene Ernesto D’Alessio?

Ernesto D’Alessio tiene cuatro hijos. Tres de ellos son fruto de su matrimonio con Charito Ruiz, con quien estuvo casado durante 16 años, mientras que el mayor nació de una relación anterior de la influencer.

Sin embargo, el cantante lo adoptó legalmente en 2018 y le dio su apellido, por lo que siempre lo ha considerado como uno de sus hijos.

En entrevistas, Ernesto declaró que para él fue muy difícil desprenderse de la rutina en la que ternía mucha cercanía con sus hijos cuando se divorció de Charito; pero siempre se mostró dispuesto a todo lo que fuera mejor para ellos, pues son su prioridad, y que siempre había sido un papá presente.

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Ernesto D’Alessio / YT: Isabel Lascurain, redes sociales y canva

¿Ernesto D’Alessio les quitó el apellido a sus hijos tras divorciarse de Charito Ruiz?

En 2023, después de que surgieran rumores de que algunos de sus hijos habían dejado de utilizar el apellido D’Alessio en sus perfiles de Instagram, el cantante aclaró que ellos tenían la libertad de utilizar el apellido paterno o materno.

“Mis hijos pueden usar el D’Alessio o no, finalmente ellos son Vargas Ruiz, ese es su apellido, nadie se los puede quitar y ellos no se lo van a quitar” Ernesto D’Alessio

La polémica también involucró a su hijo mayor, a quien Ernesto adoptó legalmente. En 2024, el cantante rechazó que quisiera retirarle el apellido y aseguró: “Jorge es mi hijo y lo va a ser siempre”.

Meses después, en entrevista con TVNotas, volvió a abordar el tema y aseguró que los rumores sobre la supuesta intención de su hijo de quitarse el apellido eran especulaciones de redes sociales. Además, afirmó que mantenían una buena relación.

Por ello, hasta este momento la versión sobre un distanciamiento de Ernesto D’Alessio con sus hijos es un rumor en redes sociales. Lo último declarado por el cantante es que mantiene buena relación con sus hijos, luego de que Charito Sánchez iniciara una relación formal con un empresario en Monterrey.

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