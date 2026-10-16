¡Michelle Vieth alejada también de su hija! Luego de que su hijo Leandro la señalara de “Conductas extrañas”

Se ha dicho que la actriz, Michelle Vieth, se encuentra distanciada de su hijo Leandro, tras presuntamente no “soportar” que él tuviera novia. Ahora, es la hija de la intérprete la que rompe el silencio y asegura que... ¿tampoco se habla con la famosa?

Michelle Vieth distanciada de su hijo / Foto: Redes sociales

¿Por qué Michelle Vieth está distanciada de su hijo Leandro?

A comienzos de agosto de 2026, una persona del entorno de la actriz Michelle Vieth le contó a TVNotas que la relación de la actriz con su hijo Leandro atravesaba un momento complicado y que esa situación le estaba pesando mucho a la intérprete.

De acuerdo con esa misma fuente, Leandro habría decidido tomar distancia de su familia y “salir del nido”:

Todos los que la conocemos sabemos que está sufriendo en silencio, pues no tener a uno de sus hijos a su lado le ha costado mucho. Todo empezó a finales del año pasado, cuando Leandro, que siempre ha estado estudiando en Estados Unidos, decidió estar allá más tiempo. Esto al principio no le molestó o causó ruido a Mich, pero con el tiempo y ver que Leandro no regresaba, le empezó a extrañar. Fuente a TVNotas

Esta hipótesis fue confirmada semanas después por su propio el propio Leandro, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, relató que su madre tuvo algunas conductas extrañas al saber que él ya tenía pareja:

Sí, nos peleamos. Tristemente creo que a mi mamá no le gustó la idea de que ya estoy grande y de que quiero tener una vida propia. Nos peleamos porque me encontró que tenía una novia. Leandro, hijo de Michelle Vieth

Además, Leandro agregó que él se ha tenido que hacer cargo de los gastos en Estados Unidos y que, tras ya no recibir el apoyo económico de su mamá, tuvo que abandonar la escuela de aviación.

Las críticas a la actriz han llegado, pero también están los que creen que la intérprete actuó de manera correcta, ya que, en su opinión, no hay razón por la que mantenga a ambos.

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Michelle Vieth y su hijo Leandro distanciados por diferencias / Fotos: Archivo TVNotas

Michelle Ampudia, hija de Michelle Vieth, confirma distanciamiento de su madre

Michelle Ampudia, hija de la actriz Michelle Vieth, confirmó recientemente el distanciamiento que mantiene con su madre desde hace tiempo. La joven habló en el programa De primera mano, y aprovechó para defender a la protagonista de telenovelas, luego de que otros familiares de la intérprete aseguraran que “no es buena madre”.

Frente a esto, Ampudia dijo lo siguiente:

Mi mamá no es mala madre, siempre fue muy buena conmigo, siempre estuvo presente. Trabaja y se entiende. Yo creo que cuando uno ya quiere empezar su vida y hacer sus cosas sola no podemos depender del papá para siempre, así lo veo yo. Yo hice las cosas bien. Michelle Ampudia

En cuanto a su distanciamiento con ella, Ampudia recalcó que no fue decisión de la actriz, si no de ella misma:

Ella verá como lo quiere ver. Si no quiso hablar conmigo no hay tema […] Yo fui la que tomó la decisión porque me dijo: ‘vamos a hablar con la psicóloga’ y yo dije ‘no quiero’. Yo estoy en mi paz ahorita, estoy tranquila y estoy bien así. Michelle Vieth

Una de sus comentarios fue relacionado, por muchos, con el tema ocurrido con Leandro, quien llegó a tachar a la actriz de “berrinchuda”.

La joven también reconoció el apoyo económico y emocional que recibió de la actriz. Aseguró que Vieth le pagó “lo que se pudo” y que el resto le corresponde asumirlo a ella.

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Michelle Vieth en batalla legal con su expareja, Héctor Soberón

Paralelo a los supuestos problemas con sus hijos, Michelle Vieth se encuentra en conflicto legal con Héctor Soberón, su exesposo, pues recientemente pidió medidas de protección.

Según un comunicado de su equipo legal, la actriz sostiene que sigue siendo víctima de violencia de género, digital y mediática, a raíz de lo que el actor continúa diciendo en público sobre el caso.

La protagonista de Soñadoras afirma que Soberón la sigue mencionando en entrevistas, publicaciones y redes sociales, y que también alude al material íntimo cuya filtración se hizo viral hace 22 años. De acuerdo con el documento, esas menciones hacen que el contenido vuelva a ser buscado, comentado y compartido por otras personas, lo cual, a su juicio, constituye una forma de revictimización.

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Michelle Vieth pide medidas de protección contra Héctor Soberón / Redes sociales

Le otorgan a Michelle Vieth las medidas de protección solicitadas

En la noche de este viernes 16 de octubre, el equipo de prensa de la actriz Michelle Vieth dio a conocer que las autoridades correspondientes resolvieron concederle las medidas de protección que ella había pedido.

A través de un comunicado, se precisó lo siguiente:

La oficina de prensa de Michelle Vieth informa que, mediante resolución emitida el 15 de octubre de 2026, una Jueza de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección a favor de la actriz respecto del señor Héctor Soberón Lorenzo. Las medidas tienen como finalidad salvaguardar su integridad, seguridad, intimidad y tranquilidad, así como prevenir conductas que puedan vulnerar sus derechos. Equipo de Michelle Vieth

De acuerdo con el comunicado, las medidas seguirán en vigor mientras persista la situación que se considera de riesgo para la actriz:

Asimismo, se encuentra señalada una audiencia para el próximo lunes 19 de octubre, cuyo desarrollo y alcance serán atendidos por la representación legal de Michelle Vieth. Michelle reitera su confianza en las instituciones y su respeto al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas. Equipo de Michelle Vieth

Para cerrar, el equipo de la actriz señaló que Michelle no hará más declaraciones sobre el tema, por indicación de sus abogados.

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