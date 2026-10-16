Michelle Vieth pide protección contra Héctor Soberón por video íntimo y él lanza fuertes mensajes: ¿Indirectas?

Michelle Vieth y Héctor Soberón vuelven a protagonizar un episodio de su larga disputa. La actriz decidió acudir nuevamente a las autoridades por el caso del video íntimo filtrado hace más de dos décadas. Sin embargo, horas después de que se conociera su solicitud, el actor sorprendió con varias publicaciones en redes sociales que algunos interpretaron como posibles indirectas. ¿Qué dijo?

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Michelle Vieth y Héctor Soberón estuvieron casados dos años. entre los años 2002 al 2004 / Redes sociales

¿Por qué Michelle Vieth solicitó medidas de protección urgentes contra Héctor Soberón?

Michelle Vieth presentó una solicitud de medidas de protección ante un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contra su exesposo, Héctor Soberón.

De acuerdo con el comunicado difundido por su equipo legal, la actriz considera que continúa siendo víctima de violencia de género, digital y mediática debido a las declaraciones públicas que el actor sigue realizando sobre el caso.

La protagonista de Soñadoras sostiene que Soberón continúa mencionándola en entrevistas, publicaciones y redes sociales, además de referirse al material íntimo cuya filtración sacudió al medio del espectáculo hace 22 años. Según el documento, estas intervenciones provocan que el contenido vuelva a ser buscado, comentado y difundido por terceros, algo que considera una forma de revictimización.

Con esta solicitud, Michelle Vieth busca detener cualquier conducta que vulnere su dignidad, preservar su intimidad y evitar que situaciones similares sigan afectando a víctimas de violencia digital. Además, hizo un llamado público para abstenerse de buscar, compartir o reproducir cualquier material relacionado con ese episodio de su vida.

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Michelle Vieth pide medidas de protección contra Héctor Soberón / Redes sociales

¿Qué pasó con el video íntimo de Michelle Vieth y Héctor Soberón?

La controversia se remonta a principios de los años 2000, cuando la entonces pareja protagonizó uno de los escándalos más mediáticos de la televisión mexicana. Michelle Vieth y Héctor Soberón se conocieron en 1997 durante las grabaciones de la telenovela Mi pequeña traviesa. Años después iniciaron una relación sentimental y contrajeron matrimonio en 2002.

Sin embargo, la relación terminó poco tiempo después en medio de señalamientos de infidelidad y una ruptura cada vez más conflictiva. La actriz ha sostenido durante años que el material íntimo que terminó circulando públicamente fue grabado cuando ambos eran pareja.

En una entrevista con Isabel Lascuráin para el pódcast Abre la Caja de..., Vieth recordó: “Cuando yo me grabé con mi pareja, que finalmente fue mi esposo, terminamos de hacer esa grabación y me dijo: ‘mira cómo lo borro’. Para mí eso no existía. Después de tanto tiempo, me doy cuenta de que sí existe”.

Según ha relatado en distintas ocasiones, aquella filtración tuvo consecuencias devastadoras tanto en su vida profesional como personal. Durante años, Michelle Vieth ha señalado que el caso no solo afectó su privacidad, sino también su estabilidad emocional y su imagen pública.

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Michelle Vieth y Héctor Soberón / Archivo

¿Qué mensajes publicó Héctor Soberón tras la acción legal de Michelle Vieth?

Horas después de que se hiciera pública la solicitud de medidas de protección, Héctor Soberón compartió varios mensajes en su cuenta de Instagram. Aunque no mencionó directamente a Michelle Vieth ni al proceso legal, las publicaciones llamaron la atención por coincidir con el nuevo capítulo del conflicto.

En uno de los mensajes escribió: “Una mentira, por bien contada que esté, sigue siendo una mentira. La verdad siempre es verdad”.

Posteriormente publicó otra reflexión relacionada con el daño causado por ciertas personas en el pasado: “Normalicemos no sentir empatía ni pena por aquellas personas que no pensaron en nosotros mientras hacían cosas que sabían que nos iban a doler”.

Más tarde compartió una tercera publicación en la que habló sobre la tranquilidad de actuar con integridad.

“¿Sabes cuál es la paz que nadie te puede quitar? La de no mentir, no ocultar, no traicionar y vivir sin doble cara. Cuando vives con integridad y tus acciones están alineadas con tus palabras, tu alma descansa. Y esa paz nadie te la roba”, señaló.

Las publicaciones fueron interpretadas por algunos usuarios como una respuesta indirecta al nuevo movimiento legal de su exesposa.

¿Cómo ha evolucionado la disputa entre Michelle Vieth y Héctor Soberón durante 22 años?

El conflicto entre Michelle Vieth y Héctor Soberón ha permanecido vigente durante más de dos décadas. En distintos momentos, ambos han hecho declaraciones públicas relacionadas con la filtración del material íntimo y las consecuencias que tuvo para sus vidas.

En 2017, la actriz acusó públicamente al actor de haber vulnerado sus derechos y de beneficiarse del escándalo. Por su parte, Soberón respondió entonces que prefería mantenerse en silencio.

Años después, en 2023, el actor ofreció una disculpa pública condicionada al declarar: “Si la señora Michelle se siente agredida, insultada u ofendida por algo que yo he hecho y comentado, le pido mil disculpas; yo no vengo a pelear”.

Sin embargo, el conflicto volvió a intensificarse en 2025 cuando Michelle Vieth anunció que emprendería nuevas acciones legales.

En 2026, Héctor Soberón aseguró que las acusaciones continúan afectándolo y que el caso ha tenido repercusiones en distintos aspectos de su vida personal.

Paco Mancera/Redes sociales

Fiscalía otorgó las medidas de protección a Michelle Vieth

Durante la noche de este viernes 16 de octubre, el equipo de la actriz Michelle Vieth informó que las autoridades competentes decidieron brindarle las medidas de protección solicitadas por la intérprete.

En su comunicado, se lee lo siguiente:

La oficina de prensa de Michelle Vieth informa que, mediante resolución emitida el 15 de octubre de 2026, una Jueza de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección a favor de la actriz respecto del señor Héctor Soberón Lorenzo. Las medidas tienen como finalidad salvaguardar su integridad, seguridad, intimidad y tranquilidad, así como prevenir conductas que puedan vulnerar sus derechos. Comunicado del equipo de Michelle Vieth

Según lo escrito en el comunicado, estas medidas estarán vigentes hasta que continúe esta situación, considerada de riesgo para la actriz:

Asimismo, se encuentra señalada una audiencia para el próximo lunes 19 de octubre, cuyo desarrollo y alcance serán atendidos por la representación legal de Michelle Vieth. Michelle reitera su confianza en las instituciones y su respeto al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas. Equipo de Michelle Vieth

Por último, afirman que Michelle no dará nuevas declaraciones al respecto, algo que fue recomendado por su equipo legal.

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