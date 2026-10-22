Héctor Soberón, ex de Michelle Vieth, rompe el silencio tras medidas de protección a favor de la actriz mexicana

El actor Héctor Soberón, exesposo de Michelle Vieth, habló sobre las recientes medidas de protección solicitadas por la actriz, y arremetió duramente contra las acusaciones que lo han acompañado a lo largo de los años. Además, asegura que el “asunto” no terminará aquí. ¡No lo van a callar!

Michelle Vieth y Héctor Soberón fueron esposos hace más de 20 años / Archivo

¿Por qué Michelle Vieth pidió medidas de protección contra su exesposo Héctor Soberón?

Michelle Vieth y Héctor Soberón iniciaron una relación sentimental que terminó en boda en abril de 2002, pero la unión se rompió apenas un año después, en medio de la controversia generada por la difusión de un video íntimo de la actriz.

Según el relato de Vieth, el material empezó a circular poco tiempo después de que ella firmara el divorcio. La actriz ha explicado que lo grabó cuando aún estaba con Soberón y que él le garantizó que ya lo había borrado, por lo que lo considera el presunto responsable de su filtración.

Soberón, por su parte, ha rechazado categóricamente haber difundido el video y ha llegado a sostener que la persona que aparece en las imágenes no es ella.

Ahora, la disputa dio un giro luego de que Vieth pidiera medidas de protección (mismas que se le otorgaron) contra el actor. Sus abogados sostienen que las declaraciones recientes de Soberón sobre el video y su pasada relación la mantienen expuesta a violencia digital, mediática y de género.

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Michelle Vieth pidió medidas de protección en contra Héctor Soberón / Redes sociales

Héctor Soberón reacciona al otorgamiento de medidas de protección a Michelle Vieth

El exesposo de Michelle Vieth, Héctor Soberón, rompió el silencio luego de la reciente polémica, y aunque en ningún momento mencionó a Vieth, el video dejó entrever que hacía referencia a lo ocurrido con las medidas de protección:

Después de años de calumnias y mentiras, mi piel es ya más gruesa que la de un cocodrilo. Para derrumbarme necesitarán más que ficción e imaginación. Héctor Soberón

El actor cuestionó a quienes, según dijo, hablan de su vida para poder tener atención, y aseguró que él no necesita hacer este tipo de cosas para avanzar:

Algunos necesitan hablar de mí para llamar la atención, pero yo no necesito hablar de nadie para seguir adelante. Qué ironía: intentando apagar mi luz terminan siendo mis mejores publicistas. Héctor Soberón

Además, arremetió duramente al decir que todo este conflicto ha afectado su vida personal y profesional:

Las difamaciones han afectado mi vida laboral, familiar, económica y mi imagen. (...) No voy a negar sus consecuencias, pero tampoco voy a permitir que definan mi futuro; sigo en pie, con más fuerza y determinación. Héctor Soberón

Finalmente, Soberón mencionó que a pesar de las acusaciones, no va a callar: “ Que quede claro: no me van a silenciar. No necesito difamar ni destruir a nadie para demostrar quién soy ”, aseveró Soberón.

¿Qué más pasará entre ambos?

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¿Cuál es la trayectoria de Héctor Soberón en televisión?

Héctor Soberón es actor de telenovelas, cine y teatro, y su papel más recordado es Vladimir de la Vega en María la del Barrio.

Fue en 1992 cuando Soberón inició su trayectoria como actor en Televisa y TV Azteca, con títulos como Muchachitas y Mi pequeña traviesa, convirtiéndose rápidamente en un rostro conocido para la audiencia mexicana.

Lejos de los escenarios, su conflicto con Michelle Vieth fueron una de las causas por las que mayormente se hizo viral en el espectáculo nacional.

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