Michelle Vieth logra medidas de protección contra Héctor Soberón; esto dijo su abogado, ¿irá a la cárcel?

La polémica entre Michelle Vieth y Héctor Soberón por la difusión de un video íntimo hace más de 20 años dio un nuevo giro, luego de que la actriz solicitara medidas de protección en contra de su expareja.

Días después de que se diera a conocer su petición, el abogado de Michelle informó que las autoridades le otorgaron dichas medidas y explicó qué restricciones deberá cumplir el actor, además de hablar sobre las posibles implicaciones legales del caso.

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Michelle Vieth y Héctor Soberón estuvieron casados dos años. entre los años 2002 al 2004 / Redes sociales

¿Qué pasó entre Héctor Soberón y Michelle Vieth?

Michelle Vieth y Héctor Soberón se conocieron en 1997, durante las grabaciones de una telenovela Tras iniciar una relación sentimental, se casaron en abril de 2002; sin embargo, su matrimonio terminó al año siguiente, en medio de una polémica por la filtración de un video íntimo de la actriz.

De acuerdo con la versión de Michelle, el video comenzó a circular poco después de que firmara los documentos de divorcio. La actriz ha señalado que grabó el video durante su relación con Soberón y que él le aseguró que lo había eliminado. Por ello, lo señaló como presunto responsable de la filtración.

No obstante, Héctor Soberón ha negado haber difundido el material e incluso ha afirmado que no es la persona que aparece en él.

Ahora, el conflicto tomó un nuevo rumbo luego de que Michelle solicitara medidas de protección contra el actor. Su equipo legal argumentó que las recientes declaraciones del actor sobre el video y la relación seguían exponiéndola a violencia digital, mediática y de género.

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Michelle Vieth y Héctor Soberón se casaron en 2002 / Redes sociales

¿Qué medidas de protección le otorgaron a Michelle Vieth contra Héctor Soberón?

El abogado de Michelle Vieth, David Jáuregui, informó que las autoridades de justicia de la Ciudad de México otorgaron medidas de protección a la actriz contra Héctor Soberón.

El litigante explicó que las disposiciones abarcan restricciones de acercamiento, comunicación y declaraciones públicas. Es decir, Héctor Soberón no puede acercarse a Michelle ni rondar su domicilio, tampoco puede comunicarse con ella o realizar conductas que puedan representar actos de molestia o intimidación.

Asimismo, según lo explicado por el abogado, el actor tiene prohibido pronunciarse públicamente sobre la actriz, su relación y el video íntimo que se filtró.

Por último, Jáuregui informó que también se otorgó protección policial a Michelle Vieth, como parte de las medidas implementadas para su seguridad.

“La jueza de control dictó ciertas medidas de protección. Algunas referentes a que Héctor Soberón no se puede comunicar con ella, no puede entablar comunicación, no puede acercarse a ella. Y principalmente se le pidió a Héctor Soberón que ya no tenga publicación alguna en medios respecto al abuso que sufrió Michelle Vieth.” David Jáuregui, abogado de Michelle Vieth

Michelle Vieth logra medidas de protección en contra de su ex Héctor Soberón. 😱 @despiertamerica, de lunes a viernes 7A/6C por Univision. #MichelleVieth #HéctorSoberón #escándalosdefamosos #DespiertaAmerica https://t.co/QBrrViVrhm — Univision (@Univision) October 21, 2026

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¿Héctor Soberón podría ir a prisión por el caso de Michelle Vieth?

El abogado informó que las medidas de protección serán revisadas trimestralmente y que existe la posibilidad de modificarlas, dependiendo de las circunstancias y la evolución del caso.

Asimismo, advirtió que, en caso de que Héctor Soberón incumpla las disposiciones, podría enfrentar un arresto de hasta 36 horas, de acuerdo con lo señalado por las autoridades capitalinas.

Por otra parte, David Jáuregui adelantó que emprenderán nuevas acciones legales a raíz de las recientes declaraciones del actor, en las que negó que Michelle Vieth fuera menor de edad cuando se grabó el video íntimo que posteriormente se filtró.

“Va a haber una revisión de las medidas de manera trimestral, y si él se sigue pronunciando, las medidas se podrían modificar. La jueza de control señaló en las medidas de protección que tiene posibilidad a un arresto de 36 horas, en caso de que se siga pronunciando.” David Jáuregui, abogado de Michelle Vieth

En algún momento, se llegó a mencionar que el cáncer de mama que enfrentó Héctor Soberón habría sido a causa de esta polémica con Michelle Vieth.

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