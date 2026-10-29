Imelda Tuñón reacciona a la salida de Addis Tuñón de ‘DPM’; ¿habló del supuesto otro hijo de Julián Figueroa?

Dos nuevas polémicas se ciernen en la vida de Imelda Tuñón: la salida de su “tía” Addis Tuñón de ‘De primera mano’ y la existencia de otro supuesto hijo de su expareja, Julián Figueroa. La joven ya habría reaccionado a estas controversias. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

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Se dice que Julián Figueroa pudo haber tenido otros hijos / Redes sociales

¿Por qué Addis Tuñón sale de ‘De primera mano’?

Hace algunos días, Addis Tuñón sorprendió a la audiencia al revelar que dejaría ‘De primera mano’ tras siete años como una de las conductoras principales. Explicó que tenía un nuevo proyecto en puerta y que les deseaba todo lo mejor a sus compañeros.

“Dejo ‘De primera mano’. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos”, expresó.

Por supuesto, hubo muchas versiones sobre el supuesto “motivo real”. De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, se manejan dos teorías:

Gustavo Adolfo Infante, titular del programa, presuntamente ya no quería trabajar con ella.

El rechazo de la gente por su apoyo a Imelda Tuñón en la batalla mediática y legal contra Maribel Guardia.

Nada de esto ha sido confirmado. En tanto que Infante contó poco después que la decisión fue tomada por la propia Addis y que se enteró el mismo día del anuncio, echando por tierra todas las especulaciones.

“Yo me fui enterando a las 2 con 10 minutos. A las 2 de la tarde tenemos junta para leer el guión, y ahí me dieron la noticia de que Addis tomó la decisión de dejar el programa este viernes (...) Después hablé con Addis y ella, no puedo decir lo que me dijo, trae unos planes importantes y ella lo va a anunciar de viva voz el viernes... Fue una decisión de manera unilateral y tomada por Addis Tuñón”. Gustavo Adolfo Infante

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Addis Tuñón sale de DPM / Redes sociales

La reacción de Imelda Tuñón ante la salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’

Como se sabe, Imelda Tuñón y Addis Tuñón son relativamente unidas. Se llegó a pensar que tenían una relación tía-sobrina. No obstante, ellas no lo han aclarado abiertamente y tan solo han mencionado que son familia de sangre.

A través de historias de Instagram, la joven reposteó el video en el que Addis anuncia su salida de DPM. Sin decir mucho, señaló que la noticia “no le sorprendía” y que la apoyaba en cualquier decisión.

“A nadie nos sorprende. Te amo, tía”. Imelda Tuñón

Más allá de los rumores, muchos creen que Ime sí tuvo algo de responsabilidad en lo ocurrido con su “tía”, pues para nadie es un secreto que la periodista recibió muchas críticas en su momento por convertirse en la tutriz del hijo de la joven y opinar a su favor en el conflicto existente con Maribel Guardia.

Imelda Tuñón reacciona a la salida de Addis Tuñón de DPM / Redes sociales

¿Imelda Tuñón confirma que Julián Figueroa tiene otro hijo?

De manera oficial, se sabe que el fallecido Julián Figueroa tuvo solo un hijo con Imelda Tuñón. De hecho, en su testamento, el cual Ime insiste en que está manipulado, deja al menor como su único heredero.

No obstante, unas recientes declaraciones del abogado de Maribel Guardia levantaron las sospechas de la existencia de otros hijos.

“Sobre todo la parte de que pueden aparecer hijos, ¿no? Pudiera ser”. Abogado de Maribel Guardia

Aunque dejó claro que es solo una teoría, indicó que, en caso de que sea verdad, el testamento de Julián podría sufrir varios cambios para beneficiar a todos los vástagos por igual.

Hasta el momento, Tuñón no ha dicho nada directamente sobre esto. Sin embargo, lanzó una serie de mensajes en redes sociales que, para muchos, podrían dejar ver el enojo que podría sentir ante esta posibilidad.

“El karma es tan efectivo que no es necesario que tú muevas un solo dedo. Él conoce tu historia y pronto hará justicia por ti”. También reposteó lo siguiente: “No sé, pero algo dentro de mí murió este año”.

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