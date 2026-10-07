Maribel Guardia tendría un fuerte arrepentimiento por Julián Figueroa: “No haber hecho la autopsia”

La muerte de Julián Figueroa sigue generando polémica. Ahora, una declaración atribuida a personas cercanas a Maribel Guardia asegura que la actriz tendría un profundo arrepentimiento relacionado con las decisiones que se tomaron tras el fallecimiento de su hijo. El tema ha reavivado una controversia que parecía cerrada desde 2023, justo después de que Maribel respondiera a las recientes acusaciones de Imelda Tuñón con un video inédito de Julián Figueroa.

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¿Maribel Guardia se arrepiente de no hacerle una autopsia a Julián Figueroa? Esto se sabe

A más de tres años de la muerte de Julián Figueroa, nuevas declaraciones han colocado nuevamente a Maribel Guardia en polémica. De acuerdo con lo dicho por el periodista Lucho Borrego en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, la actriz tendría un fuerte arrepentimiento relacionado con los procedimientos realizados después de la muerte de su hijo.

Según explicó el comunicador, tras una conversación reciente con Marco Chacón, habría surgido la versión de que Maribel lamenta no haber solicitado una autopsia antes de que el cuerpo fuera cremado.

Lucho Borrego “Oigan bien lo que les voy a decir, en este momento, tal como están ocurriendo los acontecimientos […] para Maribel Guardia, se arrepiente de no haber hecho de manera voluntaria la autopsia y mandarlo a cremar”.

La declaración no tardó en generar reacciones, ya que se trata de un tema que había permanecido fuera de la discusión pública durante varios años.

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¿Quién decidió cremar a Julián Figueroa? La versión que dio Maribel Guardia en 2023

De acuerdo con lo compartido por Lucho Borrego, Marco Chacón le habría explicado que la decisión de cremar a Julián Figueroa no fue tomada únicamente por Maribel Guardia. El periodista aseguró que, según la versión que recibió, la determinación habría sido acordada en conjunto con Imelda Tuñón, viuda del cantante y madre de su hijo.

Aunque el conductor no profundizó en los detalles de la conversación ni explicó qué habría motivado el supuesto arrepentimiento de la actriz, sus palabras revivieron las dudas en torno a las decisiones tomadas tras la muerte del joven intérprete.

La situación cobra relevancia porque la cremación ocurrió apenas días después del fallecimiento, cuando la familia enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su historia.

Cabe destacar que la actriz no hablado del tema y que lo hayan cremado, no necesariamente significa que no se hizo una autopsia antes de ello.

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Maribel Guardia / Redes sociales

¿De qué murió Julián Figueroa? Esto dijo Maribel Guardia tras su fallecimiento en 2023

El 10 de abril de 2023, un día después de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia compartió un comunicado para informar al público lo ocurrido. En aquel mensaje explicó que el parte médico establecía que su hijo había fallecido por un problema cardíaco:

“Falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”. Maribel Guardia

Posteriormente, el 11 de abril de ese mismo año, la actriz ofreció declaraciones a la prensa acompañada por Imelda Tuñón, donde explicó por qué decidieron proceder con la cremación.

En aquella ocasión señaló que una de las razones estaba relacionada con el bienestar emocional del hijo de Julián, buscando evitar que enfrentara una experiencia traumática:

“Para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él”. Maribel Guardia

Estas explicaciones fueron aceptadas públicamente en ese momento, por lo que las recientes declaraciones han despertado nuevamente el interés del público.

¿Imelda Tuñón contradijo a Maribel Guardia sobre quién decidió cremar a Julián Figueroa?

La polémica tomó otro rumbo en febrero de 2026, cuando el programa radiofónico Todo para la mujer difundió unos presuntos audios atribuidos a Imelda Tuñón. En dichas grabaciones, la joven supuestamente habría dado una versión distinta sobre quién tomó la decisión de cremar el cuerpo de Julián Figueroa.

“Lo de cremarlo no fue decisión mía. A mí, Maribel me lo dijo ya más tarde cuando llegaron sus amigos”. Imelda Tuñón

Estas declaraciones contrastaron con lo expresado públicamente años antes y volvieron a poner bajo la lupa las decisiones tomadas tras la muerte de Julián.

El tema cobra especial relevancia ahora que Maribel Guardia e Imelda Tuñón mantienen abierto un conflicto legal, mientras continúan las declaraciones y señalamientos entre ambas. Recientemente, Imelda incluso habló entre lágrimas sobre la orden de protección solicitada contra Maribel Guardia.