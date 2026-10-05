Imelda Tuñón llora al hablar de la orden de protección contra Maribel Guardia, ¿se arrepiente?: “Lo lamento”

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Imelda Tuñón. Y es que su exsuegra, Maribel Guardia, inició un proceso legal en su contra por su posible responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa. En respuesta, Imelda pidió una orden de protección para, entre otras cosas, que Maribel, su esposo Marco Chacón y su abogado no puedan hablar de ella.

Recientemente, el periodista Ernesto Buitrón entrevistó a la joven sobre esta situación. Esta última no pudo evitar romper en llanto al hablar del tema. Te contamos qué dijo.

Checa: Imelda Tuñón preocupa por su salud; aparece en cama con mascarilla tras nueva denuncia de Maribel Guardia, FOTO

Imelda Tuñón pidió una orden de protección contra Maribel Guardia / Mezcalent

¿Cuál es el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

En su momento, Maribel Guardia e Imelda Tuñón fueron muy unidas, principalmente tras la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en 2023. Todo cambió a inicios de 2025, cuando Guardia inició un proceso legal en su contra por considerarla un peligro para su nieto.

Si bien el tema se solucionó a favor de Tuñón, esto generó una fractura irreparable en su relación. Y es que fue el origen de otras polémicas. La cantante aseguró que el testamento de Figueroa había sido manipulado. Dicho documento dicta que el hijo de ambos es el heredero universal de los bienes del fallecido actor.

También se desató una guerra de declaraciones en la que Imelda atacaba a Maribel y a su esposo, Marco Chacón. Justo cuando las cosas parecían haberse calmado, hace unas semanas la joven admitió haberle dado medicamentos sin prescripción médica a Julián. Su justificación fue que el hoy occiso tenía problemas de “adicción, ansiedad e insomnio”.

Tras esto, el abogado de Maribel anunció que su clienta había decidido iniciar un nuevo proceso legal contra Tuñón por su presunta responsabilidad en la muerte de Julián. Ante esto, la también actriz de teatro pidió una orden de protección contra Maribel, su esposo y su abogado.

De acuerdo con la defensa de Ime, un juez ya habría ratificado estas medidas. Igualmente explicó que solo se busca poner un alto a todo el “odio” que recibe su clienta.

Lee: FOTOS de Julián Figueroa sin vida: ¿la prueba que Maribel Guardia busca contra Imelda Tuñón?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón están distanciadas desde 2025 / Mezcalent

Imelda Tuñón revela cómo está tras imponer medidas de protección contra Maribel Guardia

En un encuentro con el periodista Ernesto Buitrón, Imelda Tuñón admitió sentirse muy mal por todo el pleito legal con Maribel Guardia. Aunque se negó a dar detalles del tema, contó que estos días no han sido nada fáciles para ella.

Incluso llegó un momento en el que rompió a llorar, teniendo que ser consolada por su compañero de trabajo, quien se encontraba presente.

“Vengo llegado de ensayo… bien no (estoy). Ando como muy emocional. Me siento muy mal, como que físicamente traigo conjuntivitis. Ahorita se me ven bien raros los ojos. Todo es complicado. Muchos medios. La verdad es que no le quise faltar el respeto a nadie. Lo lamento mucho…Ya era mucho”. Imelda Tuñón

Finalmente, reiteró que todo esto la tiene estresada y que su hijo se encuentra “a salvo” de todo esto. La escena causó mucha controversia en redes sociales; algunos apoyan a la joven, mientras que otros la tachan de mentirosa.

¿Imelda Tuñón le robó a Maribel Guardia?

Algo que llamó mucho la atención de algunos usuarios fue la bolsa que llevaba Imelda Tuñón. Varios aseguraron que esa bolsa realmente le pertenecía a Maribel Guardia y que supuestamente la viuda de Julián Figueroa se la robó.

Cabe mencionar que, en su momento, el esposo de Maribel declaró que, presuntamente, Imelda se robó varios objetos de la casa de la actriz. Sostuvo que algunos de ellos hasta habían sido vendidos.

“A nosotros se nos estaban perdiendo cosas en casa desde hace tiempo y todos sabíamos quién era, pero ninguno de nosotros nunca… nunca lo enfrentamos… Tengo chats en donde se están vendiendo mochilas mías”, dijo Marco Chacón.

Estos señalamientos fueron negados por la propia Imelda, quien siempre ha dicho que tanto Chacón como Guardia buscan “desprestigiarla”.

Mira: ¿Imelda Tuñón abandonó a Julián Figueroa el día de su muerte? Esposo de Maribel Guardia dice: “Doloroso”