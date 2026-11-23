A más de un mes de que Maribel Guardia tomó una dolorosa decisión sobre su nieto por temor a una “trampa mortal” por parte de la defensa de Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa rompió el silencio ante los señalamientos que Marco Chacón hizo contra su papá tras la decisión de la costarricense de renunciar a la convivencia con el menor. ¡Te contamos los detalles!

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Maribel Guardia renunció a la posibilidad de convivir con su nieto. / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué Maribel Guardia renunció a tener una convivencia con su nieto, hijo de Julián Figueroa?

Semanas atrás, Maribel Guardia hizo pública su decisión de pausar el proceso para convivir con su nieto, hijo de Julián Figueroa, debido al temor de ser víctima de una trampa legal por parte de la defensa de Imelda Garza Tuñón.

De acuerdo con la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ y su abogado, Alfonso Beceiro, existe la sospecha de que durante la primera visita se busque influenciar al menor para que declare falsamente haber sufrido agresión o abuso por parte de Maribel Guardia, de su esposo Marco Chacón o de su sobrina, lo que derivaría en acusaciones por delitos graves.

Al calificar esta presunta estrategia como un “plan perverso”, la también conductora explicó que prefiere renunciar a un acercamiento con el fin de proteger a su familia y al menor, resaltando que su decisión no modifica su cariño:

“No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal. La convivencia es también un derecho del niño y me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación que lo está dañando cuando mi intención fue todo lo contrario: protegerlo y amarlo”. Maribel Guardia

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Maribel Guardia renunció a la convivencia con su nieto, hijo de Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Qué dijo Marco Chacón sobre la decisión de Maribel Guardia respecto a su nieto?

En el mismo video en el que Maribel Guardia renunció públicamente a la convivencia con su nieto, Marco Chacón advirtió sobre posibles acciones de las que podría ser víctima él junto a la actriz en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; aunque aseguró que cuentan con una asesoría legal “digna”, confesó sentir miedo de lo que pueda ocurrir fuera de los tribunales.

Según detalló Chacón, Tito Frank Garza, padre de Imelda Garza Tuñón, ocupa un cargo relevante en el Aeropuerto de la Ciudad de México, motivo por el cual decidió responsabilizarlo públicamente de cualquier incidente que pudiera suscitarse durante sus traslados fuera o dentro de la capital mexicana:

“Pueda llevar a cabo actividades para que pueda sembrar en nuestros equipajes cuando salgamos de la Ciudad de México o lleguemos a la Ciudad de México. Sembrar algún tipo de cuestión, sustancia en nuestros equipajes para ser encontrados en nuestros equipajes”. Marco Chacón

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Marco Chacón teme de acciones por parte del papá de Imelda Garza Tuñón. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Imelda Tuñón ante los señalamientos de Marco Chacón contra su papá?

Luego de que Imelda Tuñón rompiera el silencio sobre un supuesto “plan macabro” contra Maribel Guardia y dijera no entender de lo que habla la conductora costarricense y su equipo legal, la viuda de Julián Figueroa desmintió que su papá esté involucrado en la disputa legal o pueda proceder de alguna forma desde su posición.

De acuerdo con Tuñón, es imposible que su padre realice amenazas contra Maribel Guardia debido a que es un servidor de la nación desde hace cuatro décadas. “Es una persona que ha servido a los Estados Unidos Mexicanos desde que tiene 16 años, o sea, tiene más de 40 años sirviendo a la nación”, expresó, y agregó:

“Se me hace terrible que unas personas de otro país vengan con esa ignorancia a decir cada estupidez, por favor. Es imposible. Él sirve a la nación. ¿Por qué no le preguntan a ella los contactos que tiene? Sería más padre, ¿no?” Imelda Tuñón

Hasta el momento, Maribel Guardia y Marco Chacón no se han pronunciado sobre las recientes declaraciones de Imelda Garza Tuñón ni sobre los contactos que dejó entrever que podrían tener en el proceso legal que enfrentan.

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