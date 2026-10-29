Gustavo Adolfo Infante habla de la salida de Addis Tuñón de DPM: ¿la despidió? “Decisión unilateral”

En días recientes, Addis Tuñón anunció en vivo que dejará de formar parte de ‘De primera mano’, programa que conduce junto a Gustavo Adolfo Infante.

Tras el anuncio, surgieron rumores sobre los motivos de su salida. Algunos especularon que podría estar relacionada con la polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, mientras que otros señalaron que la periodista habría sido despedida por Gustavo Adolfo Infante.

Ante las especulaciones, el conductor ya rompió el silencio y compartió su versión sobre la salida de su compañera. ¿Confirmó que fue despedida? Te contamos.

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Addis Tuñón / Redes sociales

¿Cómo anunció Addis Tuñón que dejará de ser conductora de ‘De primera mano’?

Durante la emisión del martes 27 de octubre de ‘De primera mano’, Addis Tuñón anunció en vivo que dejará de formar parte del programa de espectáculos, en el que ha trabajado durante siete años.

La periodista explicó que tomó la decisión después de conversar con los ejecutivos de la televisora y que tiene un nuevo proyecto profesional.

“Dejo ‘De primera mano’. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos” Addis Tuñón

Addis agradeció la oportunidad de trabajar con sus compañeros y reconoció la labor de la productora del programa.

También, dejó abierta la posibilidad de regresar en algún momento, al expresar su deseo de que el tiempo y su trabajo le permitan volver.

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Addis Tuñón / Redes sociales

¿Addis Tuñón reveló las razones por las que dejará ‘De primera mano’?

Tras el anuncio de la conductora, comenzaron a circular distintas versiones y rumores sobre los motivos de su salida de ‘De primera mano’.

De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, existirían dos teorías al respecto. La primera apunta a que Addis Tuñón presuntamente habría dejado de ser del agrado de Gustavo Adolfo Infante, titular del programa. La segunda señala que la periodista presuntamente habría perdido la simpatía del público tras verse involucrada en el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, luego de que se le relacionara con la tutela del hijo de Julián Figueroa.

“Corren dos versiones respecto al ‘te acompañamos a la salida’ de la periodista de espectáculos. La primera: que Gustavo Adolfo Infante, su jefe, ya no la quería en el programa. La segunda: que a raíz de su nombramiento como tutriz de José Julián Figueroa, cayó de la gracia del público” Álex Kaffie

Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas. Durante el anuncio de su salida, la propia Addis explicó que su decisión está relacionada con un nuevo proyecto profesional que le genera mucha ilusión, aunque adelantó que dará más detalles al respecto.

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Addis Tuñón / Instagram

¿Gustavo Adolfo Infante despidió a Addis Tuñón? El periodista rompe el silencio

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante compartió su versión sobre lo que ocurrió antes del anuncio de la salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’.

En su relato, el periodista reveló que se enteró de la decisión de su compañera el mismo día en que ella lo anunció, durante la junta previa al inicio del programa.

Asimismo, contó que se acercó a hablar con Addis para conocer más detalles sobre su decisión. Sin embargo, ella únicamente le respondió que tenía planes importantes para su futuro profesional.

Gustavo Adolfo no reveló más información al respecto y señaló que será la propia Addis quien explique los motivos de su salida el próximo viernes 30 de octubre, durante su última aparición en ‘De primera mano’.

El periodista señaló que se trató de una decisión unilateral por parte de la conductora y no mencionó que hubiera sido despedida ni que existiera algún problema personal entre ellos.

“Yo me fui enterando a las 2 con 10 minutos. A las 2 de la tarde tenemos junta para leer el guión, y ahí me dieron la noticia de que Addis tomó la decisión de dejar el programa este viernes (...) Después hablé con Addis y ella, no puedo decir lo que me dijo, trae unos planes importantes y ella lo va a anunciar de viva voz el viernes... Fue una decisión de manera unilateral y tomada por Addis Tuñón” Gustavo Adolfo Infante

De esta manera, las versiones que han circulado en redes sociales sobre los motivos de la salida de Addis Tuñón continúan siendo especulaciones y, hasta el momento, no han sido confirmadas.

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