Addis Tuñón deja ‘De primera mano': Destapan los supuestos motivos que la dejaron fuera del programa, VIDEO

Tras darse a conocer que Addis Tuñón será despedida del programa ‘De primera mano’, donde colabora con Gustavo Adolfo Infante, Érika González y Lalo Carrillo, el periodista Álex Kaffie reveló las especulaciones que rodean los pasillos de la televisora a pocos días de la salida de la periodista. ¿Ya no la quieren en el programa? ¡Te contamos los detalles!

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Salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’. / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la salida de Addis Tuñón del programa ‘De primera mano’?

Durante la emisión del pasado 24 de octubre del programa ‘De primer mano’, Addis Tuñón interrumpió el análisis de las noticias de espectáculos para compartir con el público que, tras una plática con los ejecutivos de Imagen Televisión, tomó la decisión de comenzar un camino fuera del programa de revista.

“Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos”. Addis Tuñón

De acuerdo con la periodista de espectáculos, su último día en ‘De primera mano’ será el próximo viernes 30 de octubre; a lo largo de ese programa, dará a conocer los detalles sobre el proyecto que la lleva a despedirse de sus compañeros.

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Salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’. / Instagram

¿Addis Tuñón dejó de ser del agrado del público tras polémica de Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

Una vez que Addis Tuñón confirmó su salida del programa ‘De primera mano’, el periodista Álex Kaffie reveló los rumores que circulan en los pasillos de la televisora tras la decisión de su colega. De acuerdo con el ‘Villano de los espectáculos’, existen dos supuestas razones por las que Tuñón dejó el programa.

Una de ellas involucra a Gustavo Adolfo Infante, quien supuestamente ya no la quería a su lado, mientras que la otra señala que su nombramiento como ‘tutriz’ del hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa terminó por afectar la percepción que el público tiene de ella.

“Corren dos versiones respecto al ‘te acompañamos a la salida’ de la periodista de espectáculos. La primera: que Gustavo Adolfo Infante, su jefe, ya no la quería en el programa. La segunda: que a raíz de su nombramiento como tutriz de José Julián Figueroa, cayó de la gracia del público”. Álex Kaffie

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¿Qué dijo Addis Tuñón sobre su salida del programa ‘De primera mano’?

Después de confirmar su salida del programa ‘De primera mano’, la conductora Addis Tuñón dejó entrever que emprenderá un proyecto personal al reflexionar sobre la importancia de perseguir sus sueños. Además, abrió la posibilidad de volverse a encontrar con sus compañeros.

“Estas razones por las que dejó ‘De primera mano’ también espero que sean bendición para mi familia, para mi carrera, y se vale soñar, se vale querer ser lo que uno desea, ir más allá”, explicó la periodista, asegurando que será el 30 de octubre cuando dé mayores detalles de su decisión.

Además de los RUMORES que dio a conocer Álex Kaffie, no se han revelado nuevas posturas tras la salida de Addis Tuñón de ‘De primero mano’; asimismo, se desconoce si una nueva personalidad se unirá para cubrir su lugar. ¿Hay una razón oculta detrás de su decisión?

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