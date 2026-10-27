Despedirán a Addis Tuñón de ‘De primera mano': Revela la fecha de su último día: “Se vale soñar” VIDEO

En medio del pleito legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia, en el que algunas veces ha intervenido Addis Tuñón, la conductora del programa ‘De primera mano’ anunció que el próximo viernes 30 de octubre será su último día en el proyecto que comparte junto a Gustavo Adolfo Infante. ¡Te contamos las razones!

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Addis Tuñón confirma su salida de ‘De primera mano’. / Redes sociales

¿Cómo anunció Addis Tuñón su salida del programa ‘De primera mano’?

Durante la reciente emisión del programa ‘De primera mano’, Addis Tuñón sorprendió a propios y extraños al dar a conocer que el próximo viernes 30 de octubre será su último día en el proyecto. De acuerdo con la periodista, tuvo una plática con los ejecutivos del canal y tomó la decisión de emprender un nuevo camino.

“Dejo de primera mano. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos”. Addis Tuñón

Asimismo, Addis resaltó el privilegio que tuvo de estar al mando de una productora mujer que destaca por su trabajo en los espectáculos. “Una productora que orgullosamente es la mujer más joven en producir un programa de espectáculos”, resaltó.

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Addis Tuñón confirma su salida de ‘De primera mano’. / Redes sociales

¿Cuáles son las razones por las que Addsis Tuñón tomó la decisión de salir del programa ‘De primera mano’?

Addis Tuñón adelantó que será el viernes 30 de octubre cuando hable con más detalles sobre el proyecto que está por emprender individualmente; mientras tanto, reflexionó sobre la importancia de perseguir los sueños personales.

“Estas razones por las que dejó ‘De primera mano’ también espero que sean bendición para mi familia, para mi carrera, y se vale soñar, se vale querer ser lo que uno desea, ir más allá. Espero que Dios, el tiempo y mi trabajo me permitan volver aquí” Addis Tuñón

De esa manera, la presentadora dejó entrever que existe la posibilidad de que se reintegre al programa en un futuro, pero por el momento, disfrutará de sus últimos días junto a Gustavo Adolfo Infante, Erika González y Lalo Carrillo.

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¡Nuestra querida Addis Tuñón comparte que se DESPEDIRÁ de 'De Primera Mano' y el viernes revelará sus motivos!



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¿Quién es Addis Tuñón, periodista de espectáculos que deja ‘De primera mano’?

Addis Tuñón se ha convertido en una de las voces más representativas del programa ‘De primera mano’, gracias a su trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera, ha sido parte de importantes medios como Radio Fórmula, Univisión y actualmente Imagen Televisión, donde ha ganado notoriedad gracias a su análisis de importantes noticias de la farándula mexicana.

Respecto a su vida personal, se sabe que es mamá de dos hijos adoptivos y, además de su faceta en la televisión, crea su propio contenido en su canal de YouTube. Por el momento, se desconoce cuál será su siguiente camino tras estar al frente del programa ‘De primera mano’.

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