Conductora de ‘De primera mano’ revela que su exesposo la tuvo sedada por un año y pensó en quitarse la vida

Recientemente, Gustavo Adolfo Infante contó cómo surgió su enemistad con Pati Chapoy. Ahora, otra conductora de ‘De primera mano’ abrió su corazón y compartió cómo vivió uno de los episodios más difíciles de su vida.

La periodista habló sobre la complicada etapa que atravesó durante su matrimonio, cuando, según relató, su entonces esposo la mantuvo bajo los efectos de un medicamento psiquiátrico durante un largo periodo. Además, confesó que llegó a tener pensamientos suicidas en medio de aquella situación.

¿Quién es esta conductora y cómo relató uno de los momentos más difíciles de su vida?

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Conductores de De primera mano / Redes sociales

¿Quién es la conductora de ‘De primera mano’ que reveló haber estado sedada durante un año?

La conductora que habló sobre esta complicada etapa de su vida es la periodista Addis Tuñón, conductora del programa ‘De primera mano’.

La comunicadora abrió su corazón para contar una de las experiencias más difíciles que atravesó durante su matrimonio.

Según su testimonio, permaneció bajo los efectos de un medicamento psiquiátrico durante aproximadamente un año, periodo en el que su bienestar emocional se vio afectado y llegó a pensar en quitarse la vida.

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Addis Tuñón / Redes sociales

¿Por qué Addis Tuñón comenzó a tomar medicamentos psiquiátricos?

Addis Tuñón contó que, a los 22 años, comenzó una relación con un médico, luego de haber terminado un noviazgo de varios años con un joven originario de Chihuahua. Con el paso del tiempo, la periodista se enamoró del especialista y ambos llegaron al altar y su matrimonio duró siete años.

Aunque Addis reconoció que su entonces esposo era una buena persona, admitió que no fue una buena pareja. Según relató, después de regresar de su luna de miel por Europa, la relación comenzó a deteriorarse, situación que la llevó a sentirse triste y a experimentar cambios en su estado de ánimo.

Ante esta situación, el médico llamó a la madre de la conductora para pedirle autorización para llevarla a una consulta psiquiátrica. Posteriormente, la acompañó con un colega especialista, quien le recetó diazepam, un medicamento que se utiliza para tratar la ansiedad.

“Me llevó con un amigo de él, psiquiatra, que me dice desde que me paro ahí, yo toda agüitada: que así son los matrimonios, que es mi cruz; y me receta una dosis muy alta de diazepam.” Addis Tuñón

Addis comenzó a tomarlo sin conocer cómo reaccionaría su cuerpo. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, los efectos del medicamento fueron tan fuertes que llegó a sentirse “drogada” durante al menos un año. Además, confesó que ese periodo quedó prácticamente borrado de su memoria, pues no recuerda lo que ocurrió durante ese tiempo.

“Yo no sabía que era, lo empiezo a tomar durante un año. Yo estuve drogada durante un año. ¿Qué sucedió en ese año? No me preguntes, no sé.” Addis Tuñón

La situación fue tan complicada para la conductora, que una vez que se dio cuenta lo que estaba sucediendo, comenzó a tener pensamientos sobre terminar con su vida.

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¿Por qué Addis Tuñón llegó a pensar en quitarse la vida?

En su relato, Addis Tuñón explicó que, cuando comenzó a ser consciente de lo que estaba ocurriendo, tomó la decisión de dejar de consumir el medicamento a escondidas de su entonces esposo.

Sin embargo, suspender de manera abrupta un medicamento controlado puede provocar efectos adversos y síntomas de abstinencia. En el caso de Addis, según contó, durante ese periodo comenzó a experimentar pensamientos suicidas.

Recordó que, mientras reflexionaba sobre cómo salir de aquella situación, llegó a pensar que necesitaba “cambiar de juego”. Para ella, esa idea significaba terminar con su vida.

“Cuando me doy cuenta de eso, empece a tener otro tema; que es cuando tú interrumpes de tajo un antidepresivo, vienen temas suicidas. Yo decía: ‘este juego quenjugué, está mal’. ¿Cómo se resuelve? Cambia de juego, ¿y cómo cambias de juego? Mátate.” Addis Tuñón

La conductora también relató que vivía en un quinto piso y que, durante esa etapa, pensaba constantemente en cómo podría hacerse daño desde ese lugar.

“Yo vivía en un quinto piso. Me asomaba todos los días, y todas las mañanas yo pensaba cómo matarme” Addis Tuñón

Aunque la periodista no consumó esos pensamientos, confesó que la idea de cambiar el rumbo de su vida en aquel momento fue una constante.

En marzo de 2026, Addis Tuñón fue tema de conversación dedibo a un brote de sarampión en su familia.

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