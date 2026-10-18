Gustavo Adolfo Infante revela por qué esta peleado con Pati Chapoy, ¡hasta le hicieron una piñata! VIDEO

En medio del pleito legal que involucra a Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame, el periodista reveló uno de los episodios más polémicos de su carrera profesional.

Desde hace tiempo, el conductor mantiene una conocida rivalidad con Pati Chapoy.. Sin embargo, recientemente habló sobre cómo conoció a la periodista y las circunstancias que marcaron el inicio de su enemistad en el medio del espectáculo.

¿Qué fue lo que contó el conductor de ‘De primera mano’? Te contamos.

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Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy y cuánto tiempo trabajaron juntos?

Gustavo Adolfo Infante contó en ‘El minuto que cambió mi destino’ que conoció a Pati Chapoy cuando comenzaba a abrirse camino en el periodismo de espectáculos. Una amiga le avisó que la cantante Lila Deneken debutaría en el conjunto Marrakech, para que fuera a entrevistarla.

Después de la entrevista, Lila lo invitó a quedarse a ver su presentación, pero Gustavo le explicó que no tenía dinero para el cover. La artista lo invitó y terminó sentado en la misma mesa que Pati Chapoy, a quien ya conocía de verla en televisión y le dio una tarjeta de contacto.

Tiempo después, en 1985, Infante buscó a Pati para entrevistarla. Al terminar la conversación, ella le preguntó si le gustaría trabajar en Televisa como reportero. El periodista aceptó la propuesta y comenzó a colaborar en el programa ‘El mundo del espectáculo’, donde Chapoy era su jefa.

La colaboración entre ambos se prolongó durante aproximadamente seis años, de 1985 a 1991, hasta que el programa salió del aire.

No obstante, después de eso, la relación entre ambos se fracturó y formó una enemistad.

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‘El mundo del espectáculo’, programa de Pati Chapoy en Televisa / Redes sociales

Gustavo Adolfo Infante revela cómo comenzó su enemistad con Pati Chapoy

El periodista contó en la misma entrevista que la rivalidad comenzó cuando Pati Chapoy inició las emisiones de ‘Ventaneando’ y él trabajaba en Radio 13.

Según su testimonio, el equipo de la conductora, conformado en aquel entonces por Martha Figueroa, Juan José Origel y Pedro Sola, hablaba mal de él, por lo que respondía a los comentarios durante sus emisiones de radio. Sin embargo, esta situación no fue del agrado de Chapoy.

Gustavo Adolfo Infante también reveló un detalle curioso de aquella enemistad: en una ocasión, sus entonces rivales hicieron una piñata con su imagen y la rompieron.

“Porque cuando Pati empezó en TV Azteca con Ventaneando, fueron muy agresivos conmigo. Pati siempre hablaba mal de mí y me pegaban mucho ahí; Martha Figueroa, Origel, Pedro Sola, ella; hablaban pestes de mí. En una ocasión hicieron una piñata con mi imagen y la rompieron y demás. Yo le respondía a Pati a través de la radio, y ya no le gustó.” Gustavo Adolfo Infante

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Gustavo Adolfo Infante cuenta cómo inició la rivalidad con Pati Chapoy después trabajar juntos, revela que Pepillo Origel, Pedro Sola, Martha Figueroa siempre hablaron mal de él, hasta le hicieron una piñata. #ElMinutoSinCensura: https://t.co/0X24aDZmfN https://t.co/EYTh53oqDY — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 18, 2026

¿Cómo es la relación actual entre Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy?

Después de contar la anécdota de su rivalidad, Gustavo Adolfo Infante reconoció el trabajo periodístico y ejecutivo de Pati Chapoy, a quien consideró la mejor periodista de espectáculos.

Asimismo, contó que actualmente no habla con ella y ni siquiera tiene su número de teléfono. Recordó que la última vez que se encontraron fue un 15 de septiembre, tuvieron un encuentro cordial y se saludaron.

“No, no tengo su teléfono. La última vez que la vi, la saludé, fue un 15 de septiembre en Palacio Nacional.” Gustavo Adolfo Infante

Aunque ambos han tomado caminos distintos y no mantienen una relación cercana, las declaraciones de Infante dejaron ver que, pese a las diferencias del pasado, reconoce la trayectoria de Chapoy en el periodismo de espectáculos.

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