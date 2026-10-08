Gustavo Adolfo Infante gana demanda penal vs. Alfredo Adame por discriminación en contra de su mamá

Tal parece que la guerra legal entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame estaría llegando a su fin. Recientemente, el periodista y el actor se vieron las caras en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México por una audiencia legal relacionada con el proceso legal que Infante inició hace algún tiempo contra Adame por el delito de discriminación en agravio de su mamá.

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Alfredo Adame pierde demanda de Gustavo Adolfo Indante / Mezcalent

¿Qué pasó en la reciente audiencia por el caso de Gustavo Adolfo Infante contra Alfredo Adame por el delito de discriminación en agravio de su mamá?

Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame se presentaron ante las autoridades para el desahogo de pruebas en la demanda del periodista por discriminación y violencia en contra de su madre de la tercera edad.

El juez habría fallado a favor del comunicador y su progenitora. El próximo 15 de octubre se llevará a cabo otra audiencia, solo para que presuntamente se determine cuántos años de cárcel le serían impuestos al actor.

Una fuente dentro del juzgado aseguró que, al escuchar el veredicto, Adame lucía desencajado, mientras que el periodista se reía, por lo que los ánimos se calentaron. El también crítico de ‘La granja VIP 2026’ le habría gritado: “Chí…a tu madre”. En respuesta, el conductor le habría advertido: “Te voy a meter a la cárcel ".

De acuerdo con nuestra fuente, se avecina ahora también la demanda de tipo civil por el daño moral causado a la madre de Infante. Alfredo tendrá que pagar económicamente lo que las autoridades decidan una vez cuantificado el daño.

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Alfredo Adame se enojó tras veredicto / Mezcalent

¿Cuándo demandó Gustavo Adolfo Infante a Alfredo Adame?

Todo comenzó en 2022. Gustavo Adolfo Infante decidió iniciar un proceso legal contra Alfredo Adame por las polémicas declaraciones que hizo sobre su mamá, la señora Elvia Inés Seañez, a quien, entre otras cosas, acusó de practicar la magia negra.

En aquel entonces, el conductor sostuvo que no deseaba una disculpa pública, sino una sanción contundente contra Adame. Argumentó que su progenitora era una “señora de la tercera edad” que merecía respeto.

“Yo no quiero una disculpa, yo quiero que se haga justicia. Todo tiene un límite en la vida”. Gustavo Adolfo Infante

Mucho se ha dicho sobre este caso. En su momento, Adame sostuvo haber ganado el caso. Gustavo desmintió esto, asegurando que el caso seguía y dejando en claro que no se detendría hasta obtener justicia.

Gustavo Adolfo Infante demandó a Alfredo Adame en 2022 / Mezcalent

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante tras el triunfo legal frente a Alfredo Adame?

Durante la más reciente transmisión de ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante presentó el testimonio de su abogado. El licenciado reiteró que Alfredo Adame fue hallado culpable y dentro de poco se dictará la sentencia.

“El juez acaba de emitir un fallo condenatorio en contra del señor Adame. Vamos a tener una próxima audiencia de individualización de sanciones. En esa se va a desahogar a diversos testigos para que, una vez que dé el previo contradictorio, el juez va a determinar cuál es la sentencia de prisión e imponer multa y reparación del daño en favor de la señora madre de Gustavo Adolfo Infante”. Abogado de Gustavo Adolfo Infante

También reveló si el actor podría apelar el dictamen: “Hay un plazo de cinco días para que se emita la sentencia en su versión escrita. Una vez que se notifica a las partes. En caso de que alguna quiera inconformarse por algún punto en específico… También podemos apelar tanto la parte acusada como la parte ofendida. La reparación del daño va desde el tema económico hasta garantías de no repetición”, indicó.

Por su parte, Infante respaldó esta información e incluso confirmó que Adame lo insultó tras escuchar el veredicto. También mencionó que “se viene la demanda civil”.

“Ahora va a venir la civil. El próximo 15 es la individualización de las penas y nos van a decir cuántos años de cárcel le tocan a Adame. Una vez que dijeron que había perdido, me voltea a ver y me mienta la madre tres veces. Yo nada más le dije: ‘Te voy a meter al bote’. Entiendo que pueda apelar con un amparo directo y yo también. Pero yo lo que quiero es que se haga justicia”, señaló.

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